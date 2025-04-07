Trent Share Price: और गिरने दें या अभी खरीद लें? जानिए कब करें खरीदारी

Trent Share Price: कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच दिग्गज टाटा स्टॉक Trent Ltd आज 19% से ज्यादा गिरकर अपने दिन के नीचले स्तर 4491.75 रुपये को टच किया है।

दोपहर 1:39 बजे तक शेयर करीब 15% गिरकर ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे में अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि क्या इस शेयर को सस्ते दाम पर खरीद लिया जाए या फिर और गिरने का इंतजार किया जाए तो आपके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है।

Westside और Zudio की पेरेंट कंपनी ट्रेंट लिमिटेड के 2,62,345 इक्विटी शेयरों में दोपहर 1:45 बजे तक ट्रेड हुआ था।

Trent Share Price

दोपहर 1:39 बजे तक शेयर बीएसई पर 14.92% या 829.50 रुपये टूटकर 4731.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 14.90% या 828.85 रुपये गिरकर 4,734 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Trent के शेयर में कब करें खरीदारी?

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के क्रांति बाथिनी ने कहा कि पिछले कुछ समय में शेयर में काफी तेजी आई है। एक्सपर्ट ने कहा कि कंपनी के मजबूत घरेलू-केंद्रित बिजनेस को देखते हुए निवेशकों को और इंतजार करना चाहिए और अधिक गिरावट पर शेयर को खरीदना चाहिए।

एंजेल वन के ओशो कृष्ण ने कहा कि ट्रेंट के शेयर में काफी गिरावट आई है और अब यह अपने हाल के निचले स्तर के करीब है। चार्ट पैटर्न में थोड़े समय के लिए सुधार के साथ निचले उच्च स्तरों की एक सीरीज दिखाई दी है। यदि शेयर 4,500 रुपये के स्तर से नीचे गिरता है, तो टेकनिकल दृष्टिकोण से यह और भी महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बन सकता है। एक्सपर्ट ने आगे कहा कि इसके उलट, उच्च स्तर पर, शॉर्ट टर्म के लिए 5,000-5,500 रुपये की रेंज में रजिस्टेंस स्तरों की एक सीरीज देखी जाती है।

Trent Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 10 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 31 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 36 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 19 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 260 प्रतिशत से अधिक, पिछले 5 साल में 934 प्रतिशत से अधिक और पिछले 10 साल में 3109 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

