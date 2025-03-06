SBI Mutual Fund: कमाल की स्कीम! 2 साल भी पूरे नहीं हुए और दे दिया 22.24% का बंपर रिटर्न - आपका पैसा भी लगा है?
SBI Mutual Fund: शेयर बाजार में भारी उठा-पटक के बीच इस एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम ने निवेशको को बंपर रिटर्न दिया है। खास यह बात यह है कि इस फंड के अलॉटमेंट के अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड की जिस स्कीम के बारे में आज हम बात कर रहे हैं उस स्कीम का नाम है - SBI Dividend Yield Fund.
SBI Dividend Yield Fund
यह म्यूचुअल फंड स्कीम एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम जो मुख्य रूप से डिविडेंड देने वाले शेयरों में निवेश करती है। निवेश करते समय यह स्कीम मुख्य रूप से (नेट एसेट का कम से कम 65%) उन कंपनियों में निवेश करेगी जिनकी डिविडेंड यील्ड अधिक होती है।
SBI Dividend Yield Fund Details
निवेशकों को इस फंड का अलॉटमेंट 14 मार्च 2023 को हुआ था। इस फंड ने तब से यानी अपनी शुरुआत से 22.24% का तगड़ा रिटर्न दिया है। 28 फरवरी 205 तक इस फंड का Asset Under Management (AUM) 8424.89 करोड़ रुपये है। इस फंड का बेंचमार्क Nifty 500 TRI है और एडिशनल बेंचमार्क BSE Sensex TRI है।
SBI Dividend Yield Fund Return
एसबीआई म्यूचुअल फंड की इस स्कीम ने पिछले 1 साल में 11.84% का रिटर्न और अपने शुरुआत से 22.24% का रिटर्न दिया है।
अगर 1 साल पहले किसी निवेशक ने 10,000 रुपये का Lumpsum निवेश किया होता तो उसके पास 11.84% के रिटर्न के हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 11187 रुपये होते।
वहीं अगर इस फंड की शुरुआत में किसी निवेशक ने 10,000 रुपये का Lumpsum निवेश किया होता तो उसके पास 22.24% के रिटर्न के हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 14610 रुपये होते।
SBI Dividend Yield : पोर्टफोलियो में टॉप 5 स्टॉक्स
28 फरवरी 2025 तक के डेटा के मुताबिक इस फंड के पोर्टफोलियो में टॉप पांच स्टॉक्स:
- HDFC Bank - 9.45%
- Infosys Ltd - 7.38%
- TCS - 5.76%
- L&T - 4.89%
- Power Grid Corp - 4.07%