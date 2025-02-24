SBI Mutual Fund: गजब का फंड! ₹10,000 रुपये को बना दिया 12 लाख से ज्यादा का कॉर्पस - आपने पैसा लगाया है?

SBI Mutual Fund: शेयर बाजार में कई निवेशकों को म्यूचुअल फंड में निवेश करना कम जोखिम भरा और लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने का सबसे अच्छा विकल्प लगता है। ऐसे कई म्यूचुअल फंड स्कीम है जिन्होंने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। आज हम जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की बात कर रहे हैं इस स्कीम ने निवेशकों के 10,000 रुपये के Lumpsum निवेशक को 12.5 लाख रुपये से अधिक के कॉर्पस में बदल दिया है।

इस म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम है SBI Long Term Equity Fund. यह एक Equity Linked Savings Scheme (ELSS) फंड है जहां आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इस फंड की शुरुआत 31 मार्च 1993 में हुई थी। अपने शुरुआत से ही इस फंड ने निवेशकों को 16.46% का रिटर्न दिया है।

SBI Long Term Equity Fund

3 साल की लॉक-इन अवधि और टैक्स बेनिफिट के साथ यह एक ओपन एंडेड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है। इस फंड का बेंचमार्क BSE 500 TRI है। इस फंड ने अपने बेंचमार्क से हमेशान ज्यादा रिटर्न दिया है। इस फंड में निवेशक न्यूनतम 500 रुपये की SIP और न्यूनतम 500 रुपये का Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

31 जनवरी 2025 तक इस फंड का Asset Under Management (AUM) 27311.53 करोड़ रुपये है।

10,000 रुपये बना 12.5 लाख से ज्यादा

इस फंड की शुरुआत 1993 में हुई थी। अगर इस फंड की शुरुआत में यानी 32 साल पहले किसी निवेशक ने इसमें 10,000 रुपये का Lumpsum निवेश किया होता तो उस निवेशक के पास वर्तमान में 16.46% के रिटर्न के हिसाब से 12,82,860 रुपये यानी 12.8 लाख रुपये का कॉर्पस होता।

SBI Long Term Equity Fund: टैक्स बेनिफिट

फंड का लक्ष्य निवेशकों को इक्विटी शेयरों के पोर्टफोलियो में निवेश का लाभ प्रदान करना है। यह फंड आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत निवेशकों को टैक्स बेनिफिट भी देता है। निवेशक धारा 80C के तहत अधिकतम 46,800 रुपये का टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं।

30% टैक्स-स्लैब में करदाताओं के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत 1,50,000 रुपये के निवेश पर 46,800 रुपये अधिकतम टैक्स राशि बचाई जा सकती है। यह राशि टैक्सपेयर के टैक्स-स्लैब के अनुसार अलग-अलग होती है

फंड अपनी संपत्ति का न्यूनतम 80% इक्विटी, क्युमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफ़रेंस शेयरों, पूरी तरह से कन्वर्टिबल डिबेंचर, बांड आदि में निवेश करता है। यह अपनी संपत्ति का 20% तक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकता है।