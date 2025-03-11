NFO Alert: सिर्फ ₹500 में टॉप 100 लॉर्ज कैप कंपनियों में निवेश का मौका! चेक करें NAV सहित अन्य डिटेल

NFO Alert: म्यूचुअल फंड के न्यू फंड ऑफर (NFO) में अगर आप भी निवेश करते हैं तो आपके लिए यह खास खबर जरूरी हो सकती है। आपको सिर्फ 500 रुपये में बाजार की टॉप 100 लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करने का मौका मिल रहा है। म्यूचुअल फंड की यह स्कीम Samco Mutual Fund ने लॉन्च की है। इस स्कीम का नाम है Samco Large Cap Fund - Direct Growth.

Samco Large Cap Fund - Direct Growth

यह स्कीम क्रॉस सेक्शनल, एब्सोल्यूट, रेवेन्यू और अर्निंग मोमेंटम में मजबूती वाले लार्ज-कैप स्टॉक की पहचान करती है। मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 कंपनियों में निवेश कर यह फंड, पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज़ करता है और बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान डेरिवेटिव और हेजिंग का उपयोग करके जोखिमों को कम करता है।

इस स्कीम का मकसद मुख्य रूप से बड़ी पूंजी वाली कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश कर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना है।

Samco Large Cap Fund NFO Details

कंपनी का एनएफओ 5 मार्च को लॉन्च हुआ था जो आगामी 19 मार्च को बंद हो जाएगा। इस स्कीम के दो प्लान है- डायरेक्टर ग्रोथ और रेगुलर ग्रोथ। इस फंड का बेंचमार्क NIFTY 100 Total Returns Index है।

इस स्कीम में आप न्यूनतम 500 रुपये की SIP और 5000 रुपये का Lumpsum निवेश कर सकते हैं। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 25 मार्च को हो सकता है। उमेशकुमार मेहता, निराली भंसाली और धवल धनानी इस फंड के फंड मैनेजर्स हैं।

Samco Large Cap Fund: एग्जिट लोड

कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक अलॉटमेंट के 12 महीनों के भीतर 10% यूनिटों को बिना किसी एग्जिट लोड के रिडीम किया जा सकता है। पहले 12 महीनों में इस सीमा से अधिक किसी भी रिडेंप्शन पर 1% एग्जिट लोड लगेगा। यदि यूनिट के अलॉटमेंट की डेट से 12 महीने के बाद इसे रिडीम या स्विच आउट किया जाता है तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा।