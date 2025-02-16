NFO Alert: अगले हफ्ते SBI, Bajaj Finserv, ITI, सहित इन म्यूचुअल फंड के बंद हो रहे हे एनएफओ - FULL LIST
New Fund Offer: अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण हो सकता है। दरअसल अगले सोमवार से शुरू हो रहे अगले कारोबारी हफ्ते में कुल 09 म्यूचुअल फंड के न्यू फंड ऑफर (NFO) बंद हो रहे हैं। चलिए एक-एक कर जानते हैं।
SBI Nifty IT Index Fund Direct Growth
इस फंड का एनएफओ 17 फरवरी को बंद होने जा रहा है। यह एनएफओ 4 फरवरी को लॉन्च हुआ था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 21 फरवरी 2025 को हो सकता है। आप 500 रुपये से इस फंड में SIP कर सकते हैं। वहीं अगर आप Lumpsum निवेश करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5000 रुपये का न्यूनतम निवेश करना होगा।
Edelweiss CRISIL IBX AAA Bond NBFC HFC Jun 2027 Index Fund Direct Growth
इस फंड का एनएफओ 17 फरवरी को बंद होने जा रहा है। यह एनएफओ 10 फरवरी को लॉन्च हुआ था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 21 फरवरी 2025 को हो सकता है। आप 500 रुपये से इस फंड में SIP कर सकते हैं। वहीं अगर आप Lumpsum निवेश करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 100 रुपये का न्यूनतम निवेश करना होगा।
ITI Bharat Consumption Fund Direct Growth
इस फंड का एनएफओ 20 फरवरी को बंद होने जा रहा है। यह एनएफओ 6 फरवरी को लॉन्च हुआ था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 28 फरवरी 2025 को हो सकता है। आप 500 रुपये से इस फंड में SIP कर सकते हैं। वहीं अगर आप Lumpsum निवेश करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5000 रुपये का न्यूनतम निवेश करना होगा।
Bajaj Finserv Multi Cap Fund Direct Growth
इस फंड का एनएफओ 20 फरवरी को बंद होने जा रहा है। यह एनएफओ 6 फरवरी को लॉन्च हुआ था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 27 फरवरी 2025 को हो सकता है। आप 500 रुपये से इस फंड में SIP कर सकते हैं। वहीं अगर आप Lumpsum निवेश करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 500 रुपये का न्यूनतम निवेश करना होगा।
Invesco India Business Cycle Fund Direct Growth
इस फंड का एनएफओ 20 फरवरी को बंद होने जा रहा है। यह एनएफओ 6 फरवरी को लॉन्च हुआ था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 27 फरवरी 2025 को हो सकता है। आप 500 रुपये से इस फंड में SIP कर सकते हैं। वहीं अगर आप Lumpsum निवेश करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1000 रुपये का न्यूनतम निवेश करना होगा।
HSBC Financial Services Fund Direct Growth
इस फंड का एनएफओ 20 फरवरी को बंद होने जा रहा है। यह एनएफओ 6 फरवरी को लॉन्च हुआ था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 27 फरवरी 2025 को हो सकता है। आप 500 रुपये से इस फंड में SIP कर सकते हैं। वहीं अगर आप Lumpsum निवेश करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5000 रुपये का न्यूनतम निवेश करना होगा।
Mahindra Manulife Value Fund Direct Growth
इस फंड का एनएफओ 21 फरवरी को बंद होने जा रहा है। यह एनएफओ 7 फरवरी को लॉन्च हुआ था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 3 मार्च 2025 को हो सकता है। आप 500 रुपये से इस फंड में SIP कर सकते हैं। वहीं अगर आप Lumpsum निवेश करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1000 रुपये का न्यूनतम निवेश करना होगा।
Groww Nifty 200 ETF FoF Direct Growth
इस फंड का एनएफओ 21 फरवरी को बंद होने जा रहा है। यह एनएफओ 7 फरवरी को लॉन्च हुआ था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 3 मार्च 2025 को हो सकता है। आप 100 रुपये से इस फंड में SIP कर सकते हैं। वहीं अगर आप Lumpsum निवेश करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 500 रुपये का न्यूनतम निवेश करना होगा।
Angel One Nifty Total Market Index Fund Direct Growth
इस फंड का एनएफओ 21 फरवरी को बंद होने जा रहा है। यह एनएफओ 10 फरवरी को लॉन्च हुआ था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 28 फरवरी 2025 को हो सकता है। आप 1000 रुपये से इस फंड में SIP कर सकते हैं। वहीं अगर आप Lumpsum निवेश करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1000 रुपये का न्यूनतम निवेश करना होगा।