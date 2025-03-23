Mutual Funds Investment: कैसे चुनें सही फंड और बढ़ाएं अपनी Wealth - आसान तरीके से समझें

Mutual funds में निवेश करना आपके पैसे को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन इतने सारे ऑप्शन्स के बीच सही फंड चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आप समझदारी से निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और फंड की परफॉर्मेंस को समझना बहुत जरूरी है।

advertisement

अपने फाइनेंशियल गोल्स को पहचानें (Define Your Financial Goals)

निवेश करने से पहले यह समझें कि आप क्या पाना चाहते हैं। क्या आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हैं, रेगुलर इनकम पाना चाहते हैं या अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं?

अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो Equity Funds बेहतर हो सकते हैं। वहीं, सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए Debt Funds काफी अच्छा ऑप्शन है। इसी तरह, रिस्क और रिटर्न के बीच बैलेंस बनाने के लिए Hybrid Funds सही हैं।

रिस्क टॉलरेंस को समझें (Assess Your Risk Tolerance)

हर म्यूचुअल फंड का रिस्क लेवल अलग होता है। Equity Funds में हाई रिस्क होता है पर इसमें ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है। वहीं, Debt Funds लो रिस्क और स्टेबल रिटर्न्स के लिए सही है। इसी तरह Hybrid Funds में रिस्क और रिटर्न्स का बैलेंस रहता है।

फंड की परफॉर्मेंस चेक करें (Review the Fund’s Performance)

फंड की परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं होती, लेकिन फंड की हिस्ट्री देखना समझदारी होती है। निवेश से पहले 3 साल, 5 साल और 10 साल के रिटर्न्स चेक करें और तुलना करें। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो (Expense Ratio) आपके इन्वेस्टमेंट से काटी जाने वाली फीस है। इसे जितना कम रख सकते हैं, उतना बेहतर होता है।

वहीं, फंड मैनेजर का अनुभव और निवेश की स्ट्रेटेजी भी मायने रखती है। उनका रिकॉर्ड और स्टाइल समझें।

SIP या Lump Sum का चुनाव करें (Choose Between SIP and Lump Sum)

SIP (Systematic Investment Plan) में छोटे-छोटे हिस्सों में निवेश किया जा सकता हैं। इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का असर कम होता है। वहीं, Lump Sum एक बार में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इसमें मार्केट क्रैश के समय निवेश करना चाहिए। हालांकि, किसी भी फंड में निवेश से पहले स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट (SID) जरूर पढ़ें। इसमें निवेश की स्ट्रेटेजी, रिस्क और फंड की डिटेल्स दी होती हैं।

