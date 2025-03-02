Mutual Fund: गिरते बाजार में भी इन फंड ने दिया शानदार रिटर्न, चेक करें टॉप-5 लिस्ट

भारतीय शेयर बाजार (Stock Market) ने सितंबर 2024 के अंत में अपने ऑल-टाइम हाई को छू लिया। इसके बाद लार्ज कैप (Large-Cap), मिड कैप (Mid-Cap) और स्मॉल कैप (Small-Cap) स्टॉक्स भी ऑल-टाइम हाई बन गए। हालांकि, इसके बाद बाजार में गिरावट का रुख देखा गया, जिसकी मुख्य वजह महंगे वैल्यूएशन, कमाई में सुस्ती और वैश्विक व्यापार अनिश्चितता रहा। फरवरी 2025 तक, BSE सेंसेक्स 13%, BSE मिडकैप 19% और BSE स्मॉलकैप 20% गिर चुके हैं।

इस गिरावट का असर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स (Equity Mutual Funds) पर भी पड़ा, जिससे 5 महीने की अवधि में फंड्स के NAV में 4% से 26% तक की गिरावट देखने को मिली है। कई फंड्स में बड़ी गिरावट आई तो कुछ फंड में कम गिरावट देखने को मिली। हम आपको नीचे टॉप-5 परफॉर्मेंग फंड (5 Top Performing Equity Mutual Fund) के बारे में बताएंगे, जिसमें कम गिरावट आई है।

पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड ( Parag Parikh Flexi Cap Fund)

निवेशकों के बीच Parag Parikh Flexi Cap Fund काफी पॉपुलर है। यह फंड मई 2023 में लॉन्च हुआ था। इस फंड ने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है। अगर सितंबर 2024 से अभी तक की रिटर्न की बात करें तो फंड में 4.3 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। यह गिरावट बाकी फंड की तुलना में काफी कम है। इस फंड के टॉप स्टॉक्स में HDFC Bank, ITC, Power Grid, Coal India शामिल हैं ।

DSP वैल्यू फंड (DSP Value Fund)

DSP Value Fund दिसंबर 2020 में लॉन्च हुआ था। यह फंड काफी समय से शानदार परफॉर्म कर रहा है। लेकिन पिछले पांच महीने में इस फंड का NAV 5.9 फीसदी रहा। इस फंड के टॉप स्टॉक्स HDFC Bank, Infosys, L&T, ITC, Berkshire Hathaway हैं।

मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड (Motilal Oswal Large Cap Fund)

Motilal Oswal Large Cap Fund फरवरी 2024 में लॉन्च हुआ था। इस फंड में Reliance Industries, HDFC Bank, ICICI Bank, Bajaj Holdings टॉप स्टॉक्स हैं। फंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो गिरते बाजार में पिछले पांच महीने में फंड का NAV 6 फीसदी रहा।

मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड (Motilal Oswal Multi Cap Fund)

जून 2024 में लॉन्च हुआ Motilal Oswal Multi Cap Fund निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर है। पिछले 5 महीनों में फंड का NAV 6.4% रहा है। इस फंड में टॉप स्टॉक्स Coforge, Polycab India, Trent, Persistent Systems हैं।

HDFC फोकस्ड 30 फंड (HDFC Focused 30 Fund)

HDFC Focused 30 Fund साल 2004 में लॉन्च हुआ था। पिछले पांच महीनें में फंड का NAV 8.2% रहा। इस फंड में ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, Maruti Suzuki के स्टॉक्स शामिल हैं।

बता दें कि निवेशकों को म्यूचुअल फंड का चुनाव करते समय लॉन्ग टर्म, फंड हाउस पर रिसर्च और मैक्रो-इकोनॉमिक फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए।

