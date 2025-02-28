scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsम्यूचुअल फंडSBI Banking & Financial Services Fund के 10 साल पूरे, AUM 6000 करोड़ रुपये के पार

SBI Banking & Financial Services Fund के 10 साल पूरे, AUM 6000 करोड़ रुपये के पार

भारतीय बैंकिंग एवं फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में निवेश करने वाली SBI Banking & Financial Services Fund ने 10 वर्षों का महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है। यह स्कीम फरवरी 2015 में लॉन्च हुई थी।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Feb 28, 2025 12:51 IST
SBI Mutual Fund
SBI Mutual Fund

भारतीय बैंकिंग एवं फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में निवेश करने वाली SBI Banking & Financial Services Fund ने 10 वर्षों का महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है। यह ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम 26 फरवरी 2015 को लॉन्च हुई थी और अब तक इसने निवेशकों को आकर्षक रिटर्न देते हुए अपने परफॉर्मेंस से सबका ध्यान खींचा है। डायरेक्ट प्लान के तहत इस फंड ने अब तक 14.94% रिटर्न दिया, जबकि रेगुलर प्लान ने 13.73% रिटर्न दिए हैं। इसी टेन्योर में, फंड का बेंचमार्क – निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज TRI – ने 12.44% का परफॉर्मेंस किया है।

advertisement

1 लाख का निवेश होता इतना

अगर किसी निवेशक ने लॉन्च के समय एकमुश्त ₹1 लाख का निवेश किया होता, तो 26 फरवरी 2025 तक वह निवेश डायरेक्ट प्लान में लगभग ₹4.03 लाख और रेगुलर प्लान में लगभग ₹3.62 लाख के करीब पहुंच जाता। 10 साल पूरे होने के बाद यह साफ होता है कि फंड ने अपने निवेशकों को संतोषजनक रिटर्न दिया है।

फंड ने दिया इतना रिटर्न

फंड ने अपने सभी टेन्योर में शानदार रिटर्न दिया है। पूरे 10 साल में फंड ने कुल 15.32% की point-to-point CAGR दर हासिल की है। पिछले 5 वर्षों में फंड ने14.26% का रिटर्न दिया। इसी तरह 3 सालों में 15.71% और 1 वर्ष में 14.82% का रिटर्न दिया। इसी दौरान निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज TRI ने क्रमशः 12.62%, 10.94%, 10.22% और 14.38% रिटर्न दिए। निवेशकों से मिले रिटर्न से फंड की परफॉर्मेंस बेंचमार्क से बेहतर सिद्ध हुई है।

SIP से हो जाता इतना लाभ

अगर निवेशक ने फंड में 26 फरवरी 2015 से लेकर अब तक हर महीने ₹10,000 की SIP (Systematic Investment Plan) की होती, तो कुल मिलाकर लगभग ₹12 लाख का निवेश होता। इस SIP निवेश का मूल्यांकन 26 फरवरी 2025 तक लगभग ₹27.67 लाख हो जाता, जिससे निवेशकों को लगभग 15.98% की वार्षिक CAGR दर मिलती। इसके अलावा, फंड ने 5 वर्षों में 17.46% और 3 वर्षों में 16.37% के रिटर्न दिया हैं, जबकि बेंचमार्क निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज TRI ने क्रमशः 13.44% और 11.14% का प्रदर्शन दिया है।

फंड का कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) 31 जनवरी 2025 तक लगभग ₹6,481 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, जो निवेशकों के भरोसे और फंड मैनेजर मिलिंद अग्रवाल के मैनेजमेंट को दर्शाता है।

क्या अभी निवेश करना सही?

अगर आप भी एसबीआई के इस फंड में निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर भविष्य के रिटर्न का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 28, 2025