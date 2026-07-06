Mutual Fund SWP के ये फंड निकले सुपरहिट! मंथली निकासी के बाद भी 10 साल में कई गुना बढ़ा निवेश

Mutual Fund SWP: अगर आप म्यूचुअल फंड से हर महीने नियमित आय चाहते हैं और साथ ही निवेश को भी बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) एक पॉपुलर ऑप्शन माना जाता है।

बिजनेस टुडे ने अपनी रिपोर्ट में AdvisorKhoj के 24 जून 2026 तक के आंकड़ों के हवाले से बताया कि कई हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स ने 10 साल की अवधि में मंथली निकासी के बावजूद निवेशकों को मजबूत रिटर्न दिया है।

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इस एनालिसिस में 10 लाख रुपये के एकमुश्त निवेश, 1 जुलाई 2017 से हर महीने 5,000 रुपये की निकासी और 24 जून 2026 तक कुल 108 निकासी (कुल 5.4 लाख रुपये) को आधार बनाया गया है।

Quant Multi Asset Allocation Fund सबसे आगे

10 साल के प्रदर्शन में Quant Multi Asset Allocation Fund - Growth Plan पहले स्थान पर रहा। इस फंड ने 17.58% का सालाना रिटर्न दिया। खास बात यह रही कि 5.4 लाख रुपये की मंथली निकासी के बाद भी निवेश की वैल्यू बढ़कर 38.51 लाख रुपये पहुंच गई, जो लिस्ट में सबसे अधिक रही।

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दूसरे नंबर पर ICICI Prudential Multi Asset Fund – Growth रहा, जिसने 15.65% का सालाना रिटर्न दिया और निवेश की वैल्यू 31.81 लाख रुपये रही। वहीं Quant Aggressive Hybrid Fund - Growth Plan 15.46% के सालाना रिटर्न और 31.25 लाख रुपये के कॉर्पस के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

टॉप-10 फंड्स ने दिया 12% से ज्यादा सालाना रिटर्न

लिस्ट में चौथे स्थान पर ICICI Prudential Equity & Debt Fund रहा, जिसने 15.38% का रिटर्न दिया। इसके बाद HDFC Balanced Advantage Fund 13.78% के साथ पांचवें स्थान पर रहा।

टॉप-10 में Kotak Aggressive Hybrid Fund, Canara Robeco Equity Hybrid Fund, Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund, Edelweiss Aggressive Hybrid Fund और SBI Equity Hybrid Fund भी शामिल रहे। इन सभी योजनाओं ने नियमित मंथली निकासी के बावजूद 12% से अधिक का सालाना रिटर्न दिया।

लिस्ट में शामिल अन्य पांच फंड्स में DSP Aggressive Hybrid Fund, UTI Aggressive Hybrid Fund, JM Aggressive Hybrid Fund, HDFC Hybrid Equity Fund और SBI Multi Asset Allocation Fund ने भी 11.05% से 11.89% के बीच सालाना रिटर्न दिया।

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इन योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों ने 5.4 लाख रुपये की कुल निकासी करने के बाद भी 19.62 लाख रुपये से 21.51 लाख रुपये तक का निवेश मूल्य बनाए रखा।

SWP क्यों है पॉपुलर?

एसडब्ल्यूपी के तहत निवेशक अपने म्यूचुअल फंड निवेश से तय रकम नियमित अंतराल पर निकाल सकते हैं, जबकि बचा हुआ निवेश बाजार से जुड़े रिटर्न कमाता रहता है। यही वजह है कि रिटायरमेंट के बाद नियमित आय चाहने वाले निवेशकों और पैसिव इनकम की योजना बनाने वालों के बीच यह रणनीति काफी लोकप्रिय है।