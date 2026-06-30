Mutual Funds: अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा संतुलित बनाना चाहते हैं तो ऐसे में आप कमोडिटी फंड को चुन सकते हैं। हालांकि इन फंड्स में निवेश हर किसी के लिए सही नहीं होता।

इस बारे में ICICI Prudential AMC के सीनियर फंड मैनेजर (MF Equity) ललित कुमार ने बताया कि कमोडिटी फंड में निवेश करने से पहले निवेशकों को अपनी जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश का समय जरूर समझना चाहिए।

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Should commodities be a part of your portfolio? And if yes, how much allocation is enough?

Here, Mr. Lalit Kumar, Senior Fund Manager, MF Equity at ICICI Prudential AMC, shares his insights with host Kushal Lodha on the role of commodities in an investment portfolio.



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किन निवेशकों के लिए सही है कमोडिटी फंड?

ललित कुमार के मुताबिक, कमोडिटी फंड उन निवेशकों के लिए बेहतर हो सकता है जो:

बाजार में आने वाले उतार-चढ़ाव से घबराते नहीं हैं।

अगले 3 से 6 महीने की छोटी अवधि की गिरावट या तेजी को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं रहते।

कम से कम 3 साल के नजरिए से निवेश करने की योजना रखते हैं।

यानी अगर आपका निवेश का लक्ष्य लंबी अवधि का है और आप थोड़े जोखिम के साथ सहज हैं, तो कमोडिटी फंड पर विचार किया जा सकता है।

पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए निवेश?

कमोडिटी फंड में ज्यादा निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती। इसकी वजह यह है कि यह कैटेगरी सामान्य निवेश ऑप्शन की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव वाली मानी जाती है।

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ललित कुमार के अनुसार, निवेशकों को अपनी मंथली SIP का अधिकतम 10% से 15% हिस्सा ही कमोडिटी फंड में लगाना चाहिए। इससे पोर्टफोलियो में संतुलन बना रहता है और जोखिम भी सीमित रहता है।

निवेश से पहले रखें इन बातों का ध्यान

कमोडिटी फंड में निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि इसमें उतार-चढ़ाव अन्य फंड की तुलना में अधिक हो सकता है। इसलिए इसमें वही निवेशक पैसा लगाएं जो लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखने के लिए तैयार हों और शॉर्ट टर्म बाजार की चाल से प्रभावित न हों।