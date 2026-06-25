₹1 लाख बने ₹4.38 करोड़! इस म्यूचुअल फंड ने दिया 21.95% रिटर्न, निवेशकों की हुई बल्ले-बल्ले
क्या सिर्फ 1 लाख रुपये का निवेश आपको करोड़पति बना सकता है? एक म्यूचुअल फंड ने पिछले तीन दशक में ऐसा कर दिखाया है। इस फंड ने निवेशकों को चौंकाने वाला रिटर्न दिया। जानिए कौन सा है यह फंड, कितनी हुई कमाई सहित पूरी डिटेल।
In Short
- 31 साल में इस फंड ने 21.95% CAGR का रिटर्न दिया, जिससे ₹1 लाख का निवेश बढ़कर करीब ₹4.38 करोड़ हो गया।
- अगर 1995 में सिर्फ ₹10,000 निवेश किए होते, तो आज उसकी वैल्यू करीब ₹43.84 लाख होती।
- पिछले 5 साल में फंड ने 21.19% CAGR रिटर्न दिया, जबकि 29 मई 2026 तक इसका NAV ₹4,384.4173 रहा।
म्यूचुअल फंड की दुनिया में ऐसे कई फंड हैं जिसने निवेशकों को करोड़पति बनाया है। आज हम आपको एक ऐसे ही फंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने शुरुआत से अब तक 21.95 प्रतिशत का रिटर्न देते हुए निवेशकों को करोड़पति बना दिया है।
इस फंड का नाम Nippon India Growth Mid Cap Fund - Regular है। इस फंड की शुरुआत 8 अक्टूबर 1995 को हुई थी और पिछले 31 साल में इसने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। इस फंड का बेंचमार्कट NIFTY Midcap 150 TRI है।
1 लाख रुपये का निवेश बना ₹4.38 करोड़
इस फंड की सबसे बड़ी खासियत इसका लंबी अवधि का रिटर्न है। अगर किसी निवेशक ने 1995 में 1 लाख रुपये लगाए होते, तो आज 21.95% के CAGR से हिसाब से उसकी वैल्यू करीब 4.38 करोड़ रुपये होती। यानी सिर्फ एक लाख रुपये का निवेश समय के साथ करोड़ों रुपये की संपत्ति में बदल गया। यह कंपाउंडिंग की ताकत को भी दिखाता है।
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10 हजार रुपये बने 43.84 लाख
अगर किसी निवेशक ने फंड के लॉन्च के समय 10,000 रुपये निवेश किए होते और आज तक निवेश जारी रखा होता, तो उसकी रकम बढ़कर करीब 43.84 लाख रुपये हो जाती। यानी छोटी रकम भी लंबे समय में कई गुना बढ़ सकती है।
हाल के वर्षों में कैसा रहा प्रदर्शन?
सिर्फ लंबी अवधि ही नहीं, पिछले कुछ वर्षों में भी इस फंड ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, फंड ने पिछले 1 साल में 8.68%, पिछले 3 साल में 23.74% और पिछले 5 साल में 21.19% का सालाना औसत (CAGR) रिटर्न दिया है। वहीं, 29 मई 2026 तक इस फंड का NAV (नेट एसेट वैल्यू) 4,384.4173 रुपये दर्ज किया गया।
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आखिर कैसे बढ़ी इतनी बड़ी रकम?
लंबी अवधि के निवेश में कंपाउंडिंग सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। यानी निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी दोबारा निवेश होता रहता है, जिससे समय के साथ निवेश तेजी से बढ़ता है। यही वजह है कि छोटी रकम भी कई साल बाद बड़ी पूंजी में बदल सकती है।