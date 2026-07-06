भारी बारिश का असर: मुंबई एयरपोर्ट पर 17 उड़ानें रद्द, 217 फ्लाइट्स में देरी

Mumbai Airport Flight Delay: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब हवाई यातायात पर भी साफ दिखाई देने लगा है। खराब मौसम और परिचालन संबंधी चुनौतियों के चलते छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSIA) पर रविवार (6 जुलाई) को सुबह 11:30 बजे तक 17 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जबकि 217 उड़ानें (आगमन और प्रस्थान दोनों) निर्धारित समय से देरी से संचालित हुईं।

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एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, लगातार बारिश, कम दृश्यता (Low Visibility) और रनवे संचालन पर पड़े असर के कारण उड़ानों के संचालन में बाधा आई। कई यात्रियों को घंटों तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा, जबकि कुछ उड़ानों के समय में बार-बार बदलाव किए गए। इससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की उड़ानों के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

#TravelUpdate: Due to heavy rainfall in Mumbai, Pune and Goa some flights across our network may be delayed.



We realize that this may inconvenience your travel plans and seek your patience and understanding. While this situation is completely beyond our control, please rest… — Akasa Air (@AkasaAir) July 6, 2026

मुंबई में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी असर देखा गया है।

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इसी बीच मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

एयरलाइंस ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जानकारी संबंधित एयरलाइन की वेबसाइट या हेल्पलाइन से अवश्य प्राप्त कर लें। साथ ही, खराब मौसम को देखते हुए अतिरिक्त समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचने की भी सलाह दी गई है।

प्रशासन और एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि मौसम सामान्य होते ही उड़ानों के संचालन को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रियों से सहयोग और धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है।