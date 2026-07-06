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Newsट्रेंडिंगभारी बारिश का असर: मुंबई एयरपोर्ट पर 17 उड़ानें रद्द, 217 फ्लाइट्स में देरी

भारी बारिश का असर: मुंबई एयरपोर्ट पर 17 उड़ानें रद्द, 217 फ्लाइट्स में देरी

मुंबई में लगातार बारिश का असर अब एयरपोर्ट तक पहुंच गया है। खराब मौसम के चलते कई यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी और उड़ानों के समय पर भी असर दिखा। एयरलाइंस ने यात्रियों को खास सलाह दी है। पढ़ें पूरी खबर।

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Rohit Chaudhary
Rohit Chaudhary
UPDATED: Jul 6, 2026 15:35 IST
AI Generated Image

In Short

  • मुंबई बारिश से हवाई सेवा प्रभावित, 17 उड़ानें रद्द और 217 देरी से चलीं।
  • कम विजिबिलिटी और रनवे ऑपरेशन पर असर की वजह से कई यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा।
  • यात्रियों से कहा गया है कि एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें।

Mumbai Airport Flight Delay: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब हवाई यातायात पर भी साफ दिखाई देने लगा है। खराब मौसम और परिचालन संबंधी चुनौतियों के चलते छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSIA) पर रविवार (6 जुलाई) को सुबह 11:30 बजे तक 17 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जबकि 217 उड़ानें (आगमन और प्रस्थान दोनों) निर्धारित समय से देरी से संचालित हुईं।

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एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, लगातार बारिश, कम दृश्यता (Low Visibility) और रनवे संचालन पर पड़े असर के कारण उड़ानों के संचालन में बाधा आई। कई यात्रियों को घंटों तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा, जबकि कुछ उड़ानों के समय में बार-बार बदलाव किए गए। इससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की उड़ानों के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

मुंबई में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी असर देखा गया है।

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इसी बीच मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

एयरलाइंस ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जानकारी संबंधित एयरलाइन की वेबसाइट या हेल्पलाइन से अवश्य प्राप्त कर लें। साथ ही, खराब मौसम को देखते हुए अतिरिक्त समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचने की भी सलाह दी गई है।

प्रशासन और एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि मौसम सामान्य होते ही उड़ानों के संचालन को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रियों से सहयोग और धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 6, 2026