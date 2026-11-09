ज्यादा स्टार मतलब ज्यादा मुनाफा? 5-स्टार म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले समझे पूरी बात

म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय ज्यादातर लोग सबसे पहले फंड का पिछला रिटर्न और उसकी स्टार रेटिंग देखते हैं। कई निवेशक मानते हैं कि 5-स्टार रेटिंग वाला फंड सबसे अच्छा होगा और उसमें पैसा लगाने से बेहतर कमाई होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या 5-स्टार फंड भविष्य में भी शानदार रिटर्न देने की गारंटी देता है? निवेश से पहले रेटिंग का गणित समझना जरूरी है।

advertisement

म्यूचुअल फंड को स्टार रेटिंग कैसे मिलती है?

म्यूचुअल फंड की रेटिंग तय करने वाली एजेंसियां कई बातों का ध्यान रखती हैं। इनमें फंड का पिछला प्रदर्शन, जोखिम, उतार-चढ़ाव और लिक्विडिटी शामिल हैं।

एजेंसियां शार्प रेशियो (Sharpe Ratio), ट्रेनर रेशियो (Treynor Ratio) और अल्फा (Alpha) जैसे पैमानों का भी इस्तेमाल करती हैं।

इसके अलावा फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, फंड हाउस की प्रतिष्ठा और निवेश की रणनीति भी देखी जाती है। डेट फंड के मामले में निवेश की क्रेडिट क्वालिटी अहम होती है।

निवेशकों के लिए रेटिंग क्यों जरूरी है?

म्यूचुअल फंड की स्टार रेटिंग निवेशकों के लिए फंड चुनने की प्रक्रिया आसान बनाती है। बाजार में सैकड़ों स्कीम होने के कारण हर फंड का विस्तार से विश्लेषण करना मुश्किल हो सकता है।

रेटिंग की मदद से निवेशक कमजोर प्रदर्शन वाले फंड की पहचान कर सकते हैं। खासकर 1-स्टार और 2-स्टार वाले फंड को अपनी लिस्ट से बाहर करने में यह उपयोगी हो सकती है।

रेटिंग बदलने से फंड के प्रदर्शन या दूसरी विशेषताओं में बदलाव का संकेत भी मिल सकता है।

क्या 5-स्टार फंड हमेशा ज्यादा रिटर्न देता है?

इसका जवाब है, नहीं। MOFSL के एक ब्लॉग के मुताबिक स्टार रेटिंग भविष्य के रिटर्न का भरोसेमंद संकेत नहीं रही हैं। दरअसल, किसी फंड की रेटिंग अक्सर उसके पिछले प्रदर्शन के आधार पर बदलती है। अच्छा रिटर्न देने के बाद 4-स्टार फंड को 5-स्टार रेटिंग मिल सकती है। इसलिए सिर्फ 5-स्टार फंड खरीदने वाले निवेशकों को जरूरी नहीं कि 3 या 4-स्टार फंड रखने वालों से बेहतर रिटर्न मिले।

बार-बार फंड बदलना कितना सही?

सिर्फ रेटिंग बदलने के कारण बार-बार म्यूचुअल फंड खरीदना और बेचना निवेशकों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। रेटिंग में बदलाव अक्सर प्रदर्शन के बाद आता है। ऐसे में निवेशक अच्छे रिटर्न के बाद फंड खरीद सकते हैं और खराब प्रदर्शन के बाद बेच सकते हैं।

लंबी अवधि की निवेश रणनीति बनाए रखना और फंड की बुनियादी स्थिति पर नजर रखना ज्यादा उपयोगी हो सकता है।

निवेश से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

म्यूचुअल फंड चुनते समय केवल स्टार रेटिंग पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फंड हाउस की स्थिरता, निवेश की रणनीति, फंड मैनेजर का अनुभव और लंबी अवधि का प्रदर्शन भी देखना जरूरी है।

advertisement

इसके अलावा अपनी जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश के लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। एक ही फंड हर निवेशक के लिए सही नहीं होता।