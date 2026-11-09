पेट्रोल नहीं, बिजली से दौड़ी 503 Kmph की रफ्तार पर! BYD की इस इलेक्ट्रिक कार ने रच दिया नया इतिहास

इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। चीन की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी BYD के लग्जरी ब्रांड YANGWANG की इलेक्ट्रिक हाइपरकार U9 Xtreme ने 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का आंकड़ा पार कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ यह ऐसा करने वाली पहली प्रोडक्शन कार बन गई है। खास बात यह है कि इस रिकॉर्ड को अंतरराष्ट्रीय मोटरस्पोर्ट संस्था FIA ने भी मान्यता दी है।

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503.17 km/h की रफ्तार से दौड़ी कार

Image source: FIA

YANGWANG U9 Xtreme ने 1 नवंबर 2026 को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी में 503.17 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल की।

यह रिकॉर्ड अबू धाबी के अल धफरा इलाके में शेख खलीफा बिन जायद इंटरनेशनल रोड (E11) पर बनाया गया। कार को जर्मनी के अनुभवी रेसिंग ड्राइवर मार्क बेसेंग (Marc Basseng) चला रहे थे।

इस उपलब्धि के साथ कार ने एक ही दिशा में की गई स्पीड रन के लिए दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। इनमें सबसे तेज प्रोडक्शन कार और सबसे तेज इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कार के रिकॉर्ड शामिल हैं।

अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

YANGWANG U9 Xtreme ने सितंबर 2025 में जर्मनी में 496.22 km/h की स्पीड हासिल की थी। अब कंपनी ने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को 6.95 km/h से बेहतर कर दिया है।

इस कार की रफ्तार लगातार बढ़ती रही है।

जनवरी 2024: 309 km/h

अक्टूबर 2024: 391.94 km/h

अगस्त 2025: 472.41 km/h

सितंबर 2025: 496.22 km/h

नवंबर 2026: 503.17 km/h

यानी करीब तीन साल में कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक हाइपरकार की टॉप स्पीड में बड़ा सुधार किया है।

रिकॉर्ड बनाने के लिए बंद की गई 10 किलोमीटर सड़क

अबू धाबी में इस रिकॉर्ड के लिए करीब 10 किलोमीटर लंबी सड़क को बंद किया गया था। इसमें सात किलोमीटर का सीधा रास्ता शामिल था।

31 अक्टूबर को कार के दो शुरुआती टेस्ट किए गए, जिनमें अधिकतम स्पीड 490 km/h रही।

इसके बाद इंजीनियरों ने कार के एयरोडायनामिक्स, सस्पेंशन और टायर प्रेशर में बदलाव किए। एक नवंबर को दो और रन हुए, जिनमें दूसरे रन के दौरान कार ने 503.17 km/h की रफ्तार छू ली।

3000 PS से ज्यादा पावर, चार इलेक्ट्रिक मोटर

YANGWANG U9 Xtreme में चार अलग-अलग इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं। ये मिलकर 3,000 PS से ज्यादा पावर पैदा करती हैं।

कार में 1,200-वोल्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एडवांस टॉर्क-वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी और हाई-स्पीड पर बेहतर कंट्रोल के लिए एक्टिव सस्पेंशन दिया गया है।

इसमें Giti Tire के सहयोग से तैयार खास हाई-परफॉर्मेंस टायर भी इस्तेमाल किए गए हैं। कार की बैटरी और तापमान नियंत्रित रखने वाली तकनीक को भी तेज रफ्तार के हिसाब से तैयार किया गया है।

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जर्मनी के मशहूर रेस ट्रैक पर भी दिखा चुकी है ताकत

U9 Xtreme इससे पहले जर्मनी के Nürburgring Nordschleife रेस ट्रैक पर भी रिकॉर्ड बना चुकी है। कार ने इस ट्रैक का एक लैप सिर्फ 6 मिनट 59.157 सेकंड में पूरा किया था, जो प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक कारों के लिए रिकॉर्ड समय था।

अब 503.17 km/h की स्पीड हासिल करके YANGWANG U9 Xtreme ने दिखाया है कि इलेक्ट्रिक कारें केवल कम खर्च और बेहतर एफिशिएंसी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रफ्तार के मामले में भी नई ऊंचाइयां छू रही हैं।