Vivo का नया 5G फोन लॉन्च! 6500mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले के साथ, जानें पूरी डिटेल

स्मार्टफोन खरीदते समय लोग सबसे ज्यादा बैटरी, कैमरा, परफॉर्मेंस और कीमत पर ध्यान देते हैं। खासकर बजट सेगमेंट में ऐसे फोन की मांग रहती है, जो कम कीमत में अच्छे फीचर्स दे सकें। इसी बीच Vivo ने अपना नया 5G स्मार्टफोन Vivo Y6k लॉन्च किया है। कंपनी ने इस फोन को चीन में पेश किया है। इसमें बड़ी बैटरी, तेज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और MediaTek प्रोसेसर दिया गया है। आइए जानते हैं कि इस फोन में क्या खास है और इसकी कीमत कितनी रखी गई है।

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Vivo Y6k में मिलेगी 6500mAh की बड़ी बैटरी

Vivo Y6k की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6500mAh की बैटरी है। बड़ी बैटरी होने की वजह से यह फोन उन लोगों का ध्यान खींच सकता है, जो बार-बार फोन चार्ज करने से बचना चाहते हैं। हालांकि, फोन में 15W चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है।

फोन में 6.74 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसकी ब्राइटनेस हाई ब्राइटनेस मोड में 1,200 निट्स तक पहुंच सकती है।

प्रोसेसर और स्टोरेज में क्या मिलेगा?

परफॉर्मेंस के लिए Vivo Y6k में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है। यह ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, जिसकी स्पीड 2.4GHz तक जाती है। ग्राफिक्स के लिए इसमें Mali-G57 GPU मिलता है।

फोन में 6GB LPDDR4X RAM और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित वीवो के OriginOS 6 पर चलता है।

कैमरा और मजबूती के मामले में कैसा है फोन?

फोटोग्राफी के लिए Vivo Y6k में 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/2.2 है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है।

फोन को धूल और पानी से बचाने के लिए IP65 रेटिंग दी गई है। इसके अलावा इसे SGS की फाइव-स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन भी मिली है, जो इसकी मजबूती से जुड़ी है।

Vivo Y6k की कीमत कितनी है?

वीवो ने इस स्मार्टफोन को चीन में 1,599 युआन की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। भारतीय रुपये में यह कीमत करीब 22,000 रुपये होती है। यह कीमत फोन के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की है।

भारत में कब लॉन्च होगा Vivo Y6k?

फिलहाल वीवो ने इस स्मार्टफोन की भारत या ग्लोबल मार्केट में लॉन्चिंग को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है।

अगर कंपनी इसे भारत में लॉन्च करती है, तो इसका मुकाबला Xiaomi Redmi 17 5G, Poco M8 Power 5G और OnePlus N6 5G जैसे स्मार्टफोन से हो सकता है। हालांकि, भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस अलग भी हो सकते हैं। ऐसे में भारतीय ग्राहकों को इसकी लॉन्चिंग और कीमत से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा।