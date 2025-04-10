scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsम्यूचुअल फंडSIP Calculator: ₹10,000 की SIP से सिर्फ 8 साल में खरीद लेंगे Mercedes कार, बस ऐसे करें निवेश

SIP Calculator: ₹10,000 की SIP से सिर्फ 8 साल में खरीद लेंगे Mercedes कार, बस ऐसे करें निवेश

अगर आपका भी सपना है आपके पास एक Mercedes कंपनी की कार हो तो वो आप सिर्फ 8 साल में पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस सही तरीके से नियमत रूप से निवेश करना है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 10, 2025 15:56 IST

Mutual Fund SIP Calculator: म्यूचुअल फंड निवेशक निवेश करने से पहले अपना वित्तीय लक्ष्य निधारित करते हैं। हर निवेशक का टारगेट अलग-अलग होता है। किसी का सपना घर खरीदने का होता है, किसी का बेटी की शादी, किसी का बच्चो की विदेश में पढ़ाई या फिर किसी का कार खरीदने का सपना होता है। 

advertisement

अगर आपका भी सपना है आपके पास एक Mercedes कंपनी की कार हो तो वो आप सिर्फ 8 साल में पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस सही तरीके से नियमत रूप से निवेश करना है। 

Mercedes कार की भारत में कितनी कीमत?

भारत में मर्सिडीज-बेंज कारों की कीमत ₹46.05 लाख से ₹4.20 करोड़ (एक्स-शोरूम) तक है। 

8 साल में मर्सिडीज कार का सपना ऐसे होगा पूरा

इस वित्तीय लक्ष्य को पाने के लिए आपको 8 साल तक हर महीने 10,000 रुपये की SIP करनी होगी। इसके अलावा आपको अपने इस एसआईपी में हर साल 10,000 रुपये का टॉप अप या स्टेप अप करना होगा। 

आसाना भाषा में कहें तो आपको अपना निवेश हर साल, अगले 8 साल तक, 10,000 रुपये बढ़ाना होगा। 

सामान्य तौर पर म्यूचुअल फंड औसतन 12 प्रतिशत का सालाना इंटरेस्ट रेट देते हैं। लेकिन हमने यह कैलकुलेशन 11 प्रतिशत के रिटर्न के हिसाब से किया है। मतलब आपको अगर 11 प्रतिशत का भी रिटर्न मिलता है तो भी आप पास मर्सिडीज कार आ जाएगी। 

अगर आप 8 साल तक हर महीने 10,000 रुपये की SIP और सालाना 10,000 रुपये का टॉप अप या स्टेप अप करते हैं तो 8 साल के बाद आपके पास 11% के रिटर्न के हिसाब से  60,66,429 रुपये यानी 60 लाख रुपये का कॉर्पस होगा। इतने रकम में आप नई मर्सिडीज कार आसानी से खरीद सकते हैं। 

Tata Mutual Fund SIP Top-Up Calculator

 

इन 8 सालों में आपके द्वारा निवेश की गई राशि होगी 43,20,000 (43.2 लाख) रुपये और इंटरेस्ट की रकम होगी 17,46,429 रुपये (17.46 लाख) 

 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 10, 2025