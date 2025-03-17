Mutual Fund: गिरते बाजार में निवेशकों को हुआ मुनाफा, इस स्कीम ने दिया FD से ज्यादा रिटर्न

पिछले 6 महीने से शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। इस उतार-चढ़ाव के बीच शॉर्ट ड्यूरेशन वाली म्यूचुअल फंड स्कीमों ने निवेशकों को बैंक एफडी से ज्यादा यानी 7.51 फीसदी तक का रिटर्न दिया है। वहीं, तीन साल में इस स्कीम ने सात फीसदी तक का रिटर्न दिया है। दरअसल शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में निवेशक कम समय के लिए निवेश कर सकते हैं। यह एक ऐसी स्कीम होती है जो मूलरूप से डेट में निवेश करती है। इसलिए इसमें सुरक्षा अच्छी होती है और रिटर्न भी लगभग ठीक ठाक मिलता है।

advertisement

एक्सिस शॉर्ट ड्यूरेशन फंड (Axis Short Duration Fund)

एक्सिस शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ने भी शॉर्ट ड्यूरेशन में शानदार रिटर्न दिया है। बता दें कि यह फंड हाई क्वालिटी और कम रिस्क वाली स्ट्रैटेजी अपनाकर निवेश करता है। इस फंड में स्थिर रिटर्न मिलता है। यह फंड शॉर्ट ड्यूरेशन और ब्याज दरों के आधार पर लंबे समय में एक बैलेंस्ड रिटर्न देता है।

इसका पोर्टफोलियो अच्छी तरह से डाईवर्सिफाइड है। इसमें निवेश एक साल के नजरिये से निवेश कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से AAA और A1 प्लस वाले एसेट में निवेश करता है। AA रेटिंग से कम एसेट्स में यह फंड कोई निवेश नहीं करता है।

इस तररह की फंड स्कीम कॉरपोरेट बांड्स, सरकारी बॉन्ड और मनी मार्केट को ट्रैक करता है। इसका निवेश दो से पांच साल वाले कॉरपोरेट बांड और सरकारी बॉन्ड में होता है। हालांकि पर्सनल एसेट में यह कोई निवेश नहीं करता है।

एक्सिस शॉर्ट ड्यूरेशन का कॉरपोरेट बांड में निवेश 61 फीसदी है। जबकि, सरकारी बांड में 25 प्रतिशत से ज्यादा है। निवेशकों के लिए अच्छी बात यह है कि इस फंड में कोई भी एंट्री या एक्जिट लोड नहीं होता है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 8,780 करोड़ रुपये होता है। निवेशक एकमुश्त 5,000 रुपये और मासिक एसआईपी एक हजार रुपये से कर सकते हैं।

अगर आपने इस फंड में साल 2013 से 10,000 रुपये का निवेश किया होता तो 31 जनवरी, 2025 तक उसकी वैल्यू 25,824 रुपये होगई होती।

इन फंड ने दिया अच्छा रिटर्न

अर्थलाभ के आंकड़े बताते हैं कि तीन साल में जिन फंड हाउसों ने अच्छा रिटर्न दिया है उनमें एचडीएफसी, आदित्य बिरला, एक्सिस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शामिल हैं। इन फंड ने एक साल में इस प्रकार रिटर्न दिया है-

फंड रिटर्न एचडीएफसी 7.72 प्रतिशत एक्सिस 7.61 प्रतिशत निप्पॉन 7.60 प्रतिशत आदित्य बिरला 7.51 प्रतिशत

अगर आप भी इन फंड में निवेश का सोच रहे हैं तो आपको फंड से जुड़ नियम व शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

