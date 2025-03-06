Mutual Fund: स्टॉक नहीं इस फंड ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न, निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर

स्टॉक ही नहीं कई म्यूचुअल फंड ने भी निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। अगर आप भी ऐसे मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड (Multibagger Mutual Fund) की तलाश में हैं, तो बता दें कि Nippon India Growth Fund आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस फंड ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट (Lump Sum Investment) पर 29 सालों में 375 गुना रिटर्न दिया है। वहीं, SIP इन्वेस्टमेंट (Systematic Investment Plan - SIP) करने वालों को भी इसने 22.3% का एनुअलाइज्ड रिटर्न (Annualized Return) दिया है।

advertisement

नीचे जानते हैं कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और फंड में कौन-से स्टॉक्स हैं।

कैसे काम करता है यह फंड?

यह फंड मिड-कैप कंपनियों (Mid-Cap Companies) में इन्वेस्ट करता है, जो हाई ग्रोथ (High Growth Potential) दिखाती हैं। इसके अलावा लॉन्ग-टर्म हाई रिटर्न (Long-term High Returns) के लिए मार्केट लीडर्स (Emerging Market Leaders) को भी पहचानता है। इसी तरह फंड GARP स्ट्रैटेजी (Growth at Reasonable Price - GARP) को अपनाकर अच्छे वैल्यूएशन पर ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है।

आपको बता दें कि31 जनवरी 2025 तक इस फंड का कुल एसेट ₹33,033 करोड़ था। इस फंड में 100 रुपये से SIP भी शुरू कर सकते हैं। Lump Sum भी ₹100 से शुरू किया जा सकता है। इस फंड के मैनेजर युपेश पटेल हैं।

कैसी है SIP परफॉर्मेंस (SIP Returns)

अगर किसी इन्वेस्टर ने मंथली SIP में 2,000 रुपये का निवेश किया होता तो 29 साल में टोटल ₹6,96,000 इन्वेस्ट होता। आज इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ₹4,11,09,740 हो जाती। SIP पर एनुअलाइज्ड रिटर्न (Annualized Return) लगभग 22.3 फीसदी है।

फंड का लम्प सम परफॉर्मेंस (Lump Sum Returns)

फंड का लम्प सम 8 अक्टूबर 1995 को लॉन्च हुआ था। अगर निवेशक ने साल 1995 में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज इसकी वैल्यू ₹3,76,54,310 होती। इस फंड में सालाना रिटर्न (CAGR) लगभग 22.41% है।

अभी कैसी है फंड की परफॉर्मेंस (Latest Returns)

1 साल में फंड ने 15.13% का रिटर्न दिया है। वहीं, 3 साल में फंड ने 22.39 फीसदी का रिटर्न दिया। इसी तरह पांच साल में फंड ने 5.54 फीसदी का रिटर्न दिया है।

फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स (Top 10 Holdings)

स्टॉक का नाम अलॉटमेंट (%) Persistent Systems 3.06% BSE 3.04% Fortis Healthcare 2.57%

PFC 2.56% Cholamandalam Finance 2.45% The Federal Bank 2.27% Voltas 2.14% Dixon Technology 2.04% Max Healthcare 2.02% Bharat Forge 2.02%

टॉप 10 सेक्टर अलोकेशन (Sector Allocation)

सेक्टर अलॉटमेंट (%) ऑटो कंपोनेंट्स 9.21% फाइनेंस 8.08% फार्मा 6.88% रिटेलिंग 6.05% इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 5.99% बैंक 5.98% कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 5.55% पावर 4.64% हेल्थकेयर सर्विसेज 4.59% कैपिटल मार्केट 4.48%

क्या आपको निवेश करना चाहिए? (Should You Invest?)

लॉन्ग-टर्म ग्रोथ (Long-Term Growth) में निवेश के लिए यह बेहतरीन फंड है। यह फंड SIP और लंप सम (SIP & Lump Sum Investment) दोनों के लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर हाई रिस्क टॉलरेंस (High Risk Tolerance) है, तो यह मिड-कैप फंड अच्छा रिटर्न दे सकता है।