म्यूचुअल फंड: नए संवत में कैसे बनाएं दमदार पोर्टफोलियो? एक्सपर्ट ने बताए 5 फंड

नए संवत 2083 की शुरुआत के साथ म्यूचुअल फंड निवेशकों के सामने बड़ा सवाल है कि अब अपना पैसा कहां लगाएं। लार्जकैप, मिडकैप और स्मॉलकैप में से किसे चुनें और पोर्टफोलियो में कितना डाइवर्सिफिकेशन रखें? अगर आप भी अपने निवेश को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जानिए एक्सपर्ट ने किन पांच म्यूचुअल फंड कैटेगरी को अहम बताया है और इनके क्या फायदे हैं।

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बिजनेस टुडे के एक शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा से बातचीत करते हुए आनंद राठी वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चिराग मुनि ने नए संवत के लिए पांच म्यूचुअल फंड कैटेगरी चुनी हैं। इनमें फोकस्ड फंड, लार्जकैप फंड, लार्ज एंड मिडकैप फंड, मिडकैप फंड और स्मॉलकैप फंड शामिल हैं। उनके मुताबिक, इन कैटेगरी को मिलाकर एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है, जिसमें अलग-अलग साइज की कंपनियों में निवेश का मौका मिले।

1. फोकस्ड फंड में क्या है खास?

चिराग मुनि के मुताबिक, फोकस्ड फंड एक अच्छी कैटेगरी हो सकती है। इस तरह के फंड में अधिकतम 30 शेयरों में निवेश किया जाता है। इनमें लार्जकैप, मिडकैप और स्मॉलकैप कंपनियों का मिक्स मिलता है। हालांकि, इनका झुकाव आमतौर पर लार्जकैप शेयरों की तरफ ज्यादा रहता है।

2. लार्जकैप फंड क्यों चुनें?

दूसरी कैटेगरी लार्जकैप फंड की है। चिराग मुनि ऐसे लार्जकैप फंड को प्राथमिकता देते हैं, जिनके फंड मैनेजर सिर्फ सामान्य तरीके से निवेश करने के बजाय ज्यादा एक्टिव फैसले लेते हैं। यानी वे बाजार के मौके देखकर शेयरों का चुनाव करते हैं।

3. लार्ज एंड मिडकैप फंड का फायदा

तीसरी कैटेगरी लार्ज एंड मिडकैप फंड है। इसमें बड़ी और मझोली कंपनियों में निवेश का मौका मिलता है। एक्सपर्ट के मुताबिक, यह कैटेगरी पोर्टफोलियो में अच्छा बैलेंस बनाने में मदद कर सकती है।

4. मिडकैप फंड को भी दें जगह

चिराग मुनि ने चौथी कैटेगरी के तौर पर प्योर मिडकैप फंड चुना है। ये फंड मुख्य रूप से मझोली कंपनियों में निवेश करते हैं। इससे निवेशकों को पोर्टफोलियो में लार्जकैप से अलग कंपनियों का एक्सपोजर मिलता है।

5. स्मॉलकैप फंड में कितना निवेश सही?

पांचवीं कैटेगरी स्मॉलकैप फंड की है। इसमें छोटी कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं। हालांकि, स्मॉलकैप में ज्यादा रिटर्न की संभावना के साथ ज्यादा रिस्क भी रहता है। इसलिए सिर्फ ऊंचे रिटर्न की उम्मीद में इस कैटेगरी में जरूरत से ज्यादा पैसा लगाना सही नहीं है।

एक ही कैटेगरी के कई फंड रखना जरूरी नहीं

शो में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कुछ निवेशक दो या तीन अलग-अलग कंपनियों के स्मॉलकैप फंड खरीद लेते हैं। लेकिन इससे जरूरी नहीं कि पोर्टफोलियो में सही डाइवर्सिफिकेशन मिल जाए।

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नए संवत में लार्जकैप शेयरों को लेकर बेहतर नजरिया होने के कारण लार्जकैप और लार्ज एंड मिडकैप जैसी कैटेगरी को भी जगह देने की बात कही गई है। साथ में फोकस्ड फंड रखने से पोर्टफोलियो में अलग तरह का एक्सपोजर मिल सकता है।

हालांकि, हर निवेशक को पांचों कैटेगरी में पैसा लगाना जरूरी नहीं है। फंड का चुनाव अपनी रिस्क लेने की क्षमता, निवेश के लक्ष्य और समय के हिसाब से करना चाहिए।