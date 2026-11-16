क्या चीन की BYD ने कॉपी की Land Rover Defender? Tata की JLR ने लगाया आरोप, डच कोर्ट से लगा झटका

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के मालिकाना हक वाली ब्रिटिश लग्जरी कार कंपनी Jaguar Land Rover (JLR) और चीन की इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD के बीच कानूनी विवाद बढ़ गया है। मामला Land Rover Defender के डिजाइन और टेक्नोलॉजी की कथित नकल से जुड़ा है। JLR का आरोप है कि BYD ने अपनी Ti7 SUV विकसित करते समय Defender की कुछ तकनीकों की नकल की हो सकती है। हालांकि, ये आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं।

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BYD की Ti7 SUV पर क्यों उठे सवाल?

BYD अपनी सात सीटों वाली प्लग-इन हाइब्रिड SUV Ti7 को जनवरी में ब्रिटेन में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसकी प्रस्तावित कीमत 47,995 पाउंड है, जो Land Rover Defender से 20,000 पाउंड से ज्यादा कम बताई जा रही है।

Ti7 का बॉक्सी और मजबूत दिखने वाला डिजाइन Defender से मिलता-जुलता बताया जा रहा है। कुछ ब्रिटिश ऑटो एक्सपर्ट्स ने इसे 'Defender Clone' तक कहा है।

JLR को आशंका है कि BYD ने Ti7 के विकास के दौरान Defender की तकनीकों का अध्ययन करने के लिए कार को खोलकर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की हो सकती है। हालांकि, BYD द्वारा JLR की किसी संरक्षित तकनीक के इस्तेमाल की पुष्टि नहीं हुई है।

कोर्ट में JLR को क्यों लगा झटका?

JLR ने अगस्त में नीदरलैंड्स में कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। कंपनी ने BYD की यूरोप में बिक्री से जुड़े दस्तावेज जब्त करने के लिए कोर्ट से आदेश हासिल किया था।

BYD ने इसका विरोध करते हुए कार्रवाई को जरूरत से ज्यादा व्यापक बताया।

12 नवंबर को डच कोर्ट ने BYD के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने JLR को जब्त दस्तावेज लौटाने और नष्ट करने के साथ BYD का कानूनी खर्च चुकाने का आदेश दिया।

हालांकि, इस फैसले से यह तय नहीं हुआ है कि BYD ने Defender की नकल की थी या नहीं।

JLR ने दी कानूनी लड़ाई जारी रखने की चेतावनी

JLR के CFO रिचर्ड मोलिन्यू ने दूसरी तिमाही के एनालिस्ट कॉल में कहा कि कंपनी ने अपनी डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर अरबों पाउंड निवेश किए हैं।

उन्होंने साफ किया कि कंपनी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी।

चीन में JLR की बिक्री भी घटी

इस विवाद के बीच चीन में JLR की बिक्री लगातार कमजोर हो रही है।

वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में Chery Jaguar Land Rover (CJLR) की रिटेल बिक्री घटकर 1,900 कार रह गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 7,400 कार बिकी थीं।

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वहीं, होलसेल बिक्री 8,200 से गिरकर सिर्फ 1,000 यूनिट रह गई।

चीन में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच JLR अब ज्यादा कीमत वाली लग्जरी इंपोर्टेड कारों और प्रीमियम ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है।