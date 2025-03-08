Mutual Funds: Share Market में जारी गिरावट, फिर भी इन 5 फंड ने दिया जबरदस्त रिटर्न

पिछले 5 महीनों में भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। Sensex और Nifty अपने सितंबर के उच्चतम स्तर से 14% तक लुढ़क चुके हैं। वहीं, Nifty Small-Cap 100 इंडेक्स भी 22% गिर चुका है। खासकर Small-Cap Mutual Funds को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन 5 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इन फंड्स ने शानदार रिटर्न दिया है।

हम आपको नीचे टॉप 5 म्यूचुअल फंड (Top-5 Mutual Funds) के बारे में बताएंगे, जिसने 5 सालों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है।

Quant Small Cap Fund

इस फंड ने 5 साल का में 41.72% फीसदी का रिटर्न दिया है। अगर निवेशक ने पांच साल में हर महीने का 10,000 रुपये का SIP किया होता तो आज उसकी वैल्यू ₹12,28,307 हो जाती। इसी तरह 1 लाख रुपये का निवेश ₹5,71,756 बन जाता।

Bandhan Small Cap Fund

Bandhan Small Cap Fund ने पांच साल में 33.68 फीसदी का रिटर्न दिया। इस फंड में 1 लाख रुपये का निवेश ₹4,26,979 हो जाता। वहीं, 10,000 रुपये के मंथली SIP की वैल्यू आज ₹11,67,048 होता।

Nippon India Small Cap Fund

Nippon India Small Cap Fund ने पिछले पांच साल में 31.07% का रिटर्न दिया है। अगर निवेशक ने पांच साल पहले 10,000 रुपये की SIP शुरू की होती तो आज उसकी वैल्यू ₹11,21,677 हो जाता। वहीं, 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट वैल्यू ₹3,86,798 हो जाती।

ICICI Prudential Infrastructure Fund

ICICI Prudential Infrastructure Fund ने पांच साल में 30.94% का रिटर्न दिया है। इस फंड में पांच साल से 10,000 महीने की एसआईपी करते तो आज टोटल रिटर्न ₹12,42,726 होता। वहीं, 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट ₹3,84,911 हो जाती।

Quant ELSS Tax Saver Fund

टैक्स सेविंग के लिए Quant ELSS Tax Saver Fund काफी अच्छा ऑप्शन है। इस फंड ने पांच साल में 30.26 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, 1 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट को ₹3,74,982 रुपये कर दिया। अगर निवेशक 10,000 रुपये के मंथली SIP करता तो आज उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ₹9,71,255 हो जाती।

निवेशकों के लिए क्या सही है?

अगर आप म्युचूअल फंड में निवेश की सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को जरूर देखें। शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद Small-Cap Funds ने लॉन्ग-टर्म मेंशानदार मुनाफा दिया है। हालांकि, कोई भी निवेश करने से पहले Financial Advisor से सलाह जरूर लें।