Motilal Oswal का नया Multi Asset-Omni FoF, जानें बाजार के हिसाब से कैसे बदलेगा निवेश

Motilalal Oswal Mutual Fund ने निवेशकों के लिए Multi Asset-Omni Fund of Funds (FoF) लॉन्च किया है। इसका मकसद शेयर बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार निवेश में बदलाव करना है। यह फंड इक्विटी, डेट, गोल्ड और सिल्वर में निवेश करेगा। इसकी रणनीति बाजार की स्थिति और कीमतों के आधार पर तय होगी।

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बाजार के हिसाब से बदलेगा निवेश का तरीका

इस फंड में निवेश का फैसला आर्थिक स्थिति, वैल्यूएशन और बाजार के ट्रेंड को देखकर लिया जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में पोर्टफोलियो का 35% से 80% हिस्सा इक्विटी स्कीमों में, 10% से 35% डेट स्कीमों में और 10% से 15% गोल्ड या सिल्वर ETF में लगाया जा सकता है। हालांकि, स्कीम के दस्तावेजों में हर एसेट क्लास के लिए 10% से 80% तक का दायरा दिया गया है। डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कैश और कैश के बराबर निवेश 0% से 5% तक हो सकता है।

इक्विटी डेट गोल्ड और सिल्वर में निवेश क्यों?

फंड की रणनीति अलग-अलग एसेट क्लास के जरिए निवेश में विविधता लाने पर आधारित है। इक्विटी पर आर्थिक विकास, कंपनियों की कमाई और शेयरों की कीमतों का असर पड़ता है। डेट निवेश ब्याज दरों, महंगाई और मौद्रिक नीति से प्रभावित होता है। वहीं, गोल्ड की कीमतों पर अमेरिकी डॉलर, ब्याज दरों और वैश्विक तनाव का असर पड़ सकता है। सिल्वर की मांग इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टरों से भी जुड़ी है। हालांकि, अलग-अलग एसेट क्लास में निवेश करने से नुकसान का जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं होता।

क्या डायनामिक रणनीति से बढ़ सकता है रिटर्न?

फंड की खासियत यह है कि बाजार में बदलाव के अनुसार निवेश का हिस्सा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, वैल्यूएशन और आर्थिक हालात को देखते हुए इक्विटी में निवेश बदला जा सकता है। इसी तरह, ब्याज दरों या वैश्विक तनाव में बदलाव होने पर डेट और कीमती धातुओं में निवेश का फैसला लिया जा सकता है। लेकिन बाजार की सही दिशा का अनुमान लगाना आसान नहीं है। गलत संकेत या देर से लिए गए फैसले रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं।

निवेश से पहले इन बातों पर दें ध्यान

इस फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) 21 अक्टूबर को खुला है और 4 नवंबर 2026 को बंद होगा। इसमें न्यूनतम निवेश 500 रुपये है। अलॉटमेंट के 90 दिनों के भीतर पैसा निकालने पर 1% एग्जिट लोड लगेगा। इसका बेंचमार्क 60% Nifty 500 TRI, 30% Nifty Short Duration Debt Index, 5% घरेलू गोल्ड की कीमतों और 5% घरेलू सिल्वर की कीमतों पर आधारित है। निवेशकों को फंड और इसकी अंडरलाइंग स्कीमों की लागत, जोखिम और प्रदर्शन पर भी ध्यान देना चाहिए। निवेश से पहले अपने वित्तीय लक्ष्य, निवेश की अवधि और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार स्कीम के दस्तावेज पढ़ना जरूरी है।