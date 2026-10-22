इजरायल के Independence Day पर PM मोदी को मिला खास न्योता, भारतीय पायलट के साथ मशाल जलाने का बुलावा

पीएम नरेंद्र मोदी को इजरायल के Independence Day समारोह में शामिल होने का न्योता मिला है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें एक बहादुर भारतीय पायलट के साथ समारोह की मशाल जलाने के लिए आमंत्रित किया है। इस न्योते के साथ दोनों देशों के मजबूत रिश्तों और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का मुद्दा भी सामने आया है।

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नेतन्याहू ने फोन पर की पीएम मोदी से बात

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने अपने दोस्त और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इस बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी ने इजरायल के Independence Day समारोह में शामिल होने के न्योते के लिए उनका धन्यवाद किया। इस बातचीत में दोनों देशों के पुराने रिश्तों और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर भी चर्चा हुई।

भारतीय पायलट के साथ मशाल जलाने का न्योता

नेतन्याहू ने पीएम मोदी को इजरायल के Independence Day पर होने वाले समारोह में एक बहादुर भारतीय पायलट के साथ पारंपरिक मशाल जलाने के लिए आमंत्रित किया है। यह समारोह इजरायल के राष्ट्रीय उत्सव का अहम हिस्सा होता है। नेतन्याहू के मुताबिक, मोदी ने इस न्योते पर उनका आभार जताया। हालांकि, साझा की गई जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि पीएम मोदी समारोह में शामिल होने के लिए इजरायल जाएंगे या नहीं।

आतंकवाद के खिलाफ साथ लड़ने की बात

नेतन्याहू ने अपनी पोस्ट में बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि जमीन और हवा, दोनों जगह भारत और इजरायल आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं। मोदी ने दोनों देशों के बीच दशकों पुराने मजबूत रिश्तों की भी तारीफ की। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और इजरायल का सहयोग लंबे समय से उनकी साझेदारी का अहम हिस्सा रहा है। दोनों देश आतंकवाद से जुड़े खतरों और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हैं।

पश्चिम एशिया में शांति पर भी हुई चर्चा

नेतन्याहू की पोस्ट के बाद पीएम मोदी ने भी X पर संदेश साझा किया। उन्होंने पुष्टि की कि इजरायल के प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन किया था। मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और इजरायल के रिश्तों में लगातार हो रही प्रगति की समीक्षा की और साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अलावा, दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बहाल करने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया।

कई क्षेत्रों में मजबूत हैं भारत-इजरायल के रिश्ते

भारत और इजरायल के बीच रक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, कृषि, जल प्रबंधन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे कई क्षेत्रों में करीबी संबंध हैं। दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग इस साझेदारी का एक प्रमुख आधार है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच दोनों नेताओं की बातचीत ऐसे समय हुई है, जब क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बनी हुई है। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच लगातार जारी कूटनीतिक संपर्क और रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी सामने आई है।