₹3 लाख का Apple iPhone Duo 23 अक्टूबर से बिक्री के लिए तैयार! खरीदने से पहले जान लें ये बड़ी शर्त

Apple का पहला फोल्डेबल iPhone इन दिनों चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी का iPhone Duo भारत में 2,99,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर बिक्री के लिए आ सकता है। इसकी बिक्री 23 अक्टूबर 2026 से शुरू होने की बात कही गई है। हालांकि, इस महंगे फोन को खरीदने वालों के सामने एक ऐसी शर्त आ सकती है, जो उनकी खरीदारी को सीमित कर सकती है।

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एक ग्राहक खरीद सकेगा सिर्फ 2 फोन

रिपोर्ट के अनुसार, Apple ने iPhone Duo, iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की खरीद पर लिमिट लगा दी है। इसके तहत एक ग्राहक अधिकतम दो यूनिट ही खरीद सकता है। यह पाबंदी भारत के अलावा अमेरिका, चीन, सिंगापुर और हांगकांग में भी लागू होने की बात कही गई है। हालांकि, Apple ने अभी तक इस लिमिट के पीछे की वजह आधिकारिक तौर पर नहीं बताई है। ऐसे में यह साफ नहीं है कि कंपनी ने यह कदम स्टॉक की उपलब्धता या फोन की दोबारा बिक्री से जुड़ी चिंताओं के कारण उठाया है।

खुलने पर मिलेगा 7.6 इंच का डिस्प्ले

iPhone Duo की सबसे बड़ी खासियत इसकी फोल्डेबल स्क्रीन बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, फोन में अंदर की तरफ 7.6 इंच का OLED डिस्प्ले और बाहर की तरफ 5.4 इंच की OLED स्क्रीन मिलेगी। दोनों डिस्प्ले में 120Hz तक का ProMotion रिफ्रेश रेट मिलने की बात कही गई है। फोन को खोलने पर बड़ी स्क्रीन मिलेगी, जिससे वीडियो देखने, एक साथ कई काम करने और इंटरनेट ब्राउजिंग का अनुभव बेहतर हो सकता है।

A20 Pro चिप और 48MP के दो कैमरे

रिपोर्ट के अनुसार, इस फोन में A20 Pro चिपसेट दिया जा सकता है। कैमरे की बात करें तो इसके पीछे 48MP के दो कैमरे और सामने 12MP का कैमरा मिलने की संभावना है। फोन में डुअल बैटरी सिस्टम, USB-C चार्जिंग और MagSafe वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी बताया गया है। इसके अलावा, इसमें साइड बटन पर Touch ID मिल सकता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि फोन iOS 27 पर काम करेगा।

2TB तक स्टोरेज का विकल्प

स्टोरेज के मामले में भी iPhone Duo के कई विकल्प मिल सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, Apple इस फोन को 256GB, 512GB, 1TB और 2TB स्टोरेज वेरिएंट में पेश कर सकता है। इससे ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से स्टोरेज चुन सकेंगे। फोन की बिक्री 23 अक्टूबर से Apple की वेबसाइट और चुनिंदा पार्टनर स्टोर्स के जरिए शुरू होने की बात कही गई है।

खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

करीब 3 लाख रुपये की कीमत वाला यह फोन खरीदने से पहले ग्राहकों को इसकी उपलब्धता, फीचर्स और खरीदारी की लिमिट की पुष्टि कर लेनी चाहिए। फिलहाल, दी गई रिपोर्ट में बताई गई कीमत, स्पेसिफिकेशन और बिक्री से जुड़ी जानकारियों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए खरीदारी का फैसला लेने से पहले Apple की आधिकारिक जानकारी देखना जरूरी होगा।