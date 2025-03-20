कोटक म्यूचुअल फंड की Choti SIP: छोटे निवेश से बनाएं बड़ा फंड

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (KMAMC) ने "छोटी SIP" (Small Systematic Investment Plan) की शुरुआत की है। इस स्कीम का उद्देश्य म्यूचुअल फंड में निवेश को और सुलभ और सरल बनाना है। अब कोई भी निवेशक सिर्फ ₹250 से निवेश की शुरुआत कर सकता है और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकता है।

advertisement

क्यों खास है कोटक की "छोटी SIP"?

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री निलेश शाह ने बताया कि भारत में सिर्फ 5.4 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जिससे इस सेक्टर में बड़े विस्तार की संभावनाएं हैं। छोटी SIP के जरिए कोई भी नया निवेशक सिर्फ ₹250 की छोटी राशि से निवेश शुरू कर सकता है। इसे हम 'छोटी रकम, बड़ा कदम' कह सकते हैं।

निवेश के लिए आसान रास्ता

कोटक की "छोटी SIP" का उद्देश्य नए निवेशकों को म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश को बढ़ावा देना है। इसके लिए निवेशकों को मासिक आधार पर कम से कम 60 किस्तों के लिए ₹250 की न्यूनतम राशि से निवेश करना होगा। एसआईपी पेमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए निवेश के पास NACH (National Automated Clearing House) या UPI AutoPay का ऑप्शन होगा।

SEBI और AMFI की पहल

इस छोटी SIP योजना को SEBI (Securities and Exchange Board of India) और AMFI (Association of Mutual Funds in India) ने भी समर्थन दिया है। SEBI की पूर्व चेयरपर्सन माधबी बुच ने कहा कि यह स्कीम छोटे-छोटे निवेशकों को भी म्यूचुअल फंड में शामिल होने का अवसर देगी। इसके माध्यम से हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी सेक्टर से हो, निवेश का लाभ उठा सकता है।

अन्य योजनाएं भी हुई लॉन्च

कोटक से पहले SBI म्यूचुअल फंड ने भी 'जननिवेश SIP' योजना लॉन्च की थी, जिसमें ₹250 से छोटे SIP की शुरुआत की गई थी। इस प्रकार की स्कीम्स भारत के छोटे और मझोले निवेशकों को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर ले जाती हैं।