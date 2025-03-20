scorecardresearch
Newsम्यूचुअल फंडकोटक म्यूचुअल फंड की Choti SIP: छोटे निवेश से बनाएं बड़ा फंड

कोटक म्यूचुअल फंड की Choti SIP: छोटे निवेश से बनाएं बड़ा फंड

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने "छोटी SIP"लॉन्च किया है। इस स्कीम का उद्देश्य म्यूचुअल फंड में निवेश को और सुलभ और सरल बनाना है। आर्टिकल में इस स्कीम के बारे में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 20, 2025 13:33 IST
KOTAK CHOTI SIP

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (KMAMC) ने "छोटी SIP" (Small Systematic Investment Plan) की शुरुआत की है। इस स्कीम का उद्देश्य म्यूचुअल फंड में निवेश को और सुलभ और सरल बनाना है। अब कोई भी निवेशक सिर्फ ₹250 से निवेश की शुरुआत कर सकता है और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकता है।

क्यों खास है कोटक की "छोटी SIP"?

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री निलेश शाह ने बताया कि भारत में सिर्फ 5.4 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जिससे इस सेक्टर में बड़े विस्तार की संभावनाएं हैं। छोटी SIP के जरिए कोई भी नया निवेशक सिर्फ ₹250 की छोटी राशि से निवेश शुरू कर सकता है। इसे हम 'छोटी रकम, बड़ा कदम' कह सकते हैं।

निवेश के लिए आसान रास्ता

कोटक की "छोटी SIP" का उद्देश्य नए निवेशकों को म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश को बढ़ावा देना है। इसके लिए निवेशकों को मासिक आधार पर कम से कम 60 किस्तों के लिए ₹250 की न्यूनतम राशि से निवेश करना होगा। एसआईपी पेमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए निवेश के पास NACH (National Automated Clearing House) या UPI AutoPay का ऑप्शन होगा।

SEBI और AMFI की पहल

इस छोटी SIP योजना को SEBI (Securities and Exchange Board of India) और AMFI (Association of Mutual Funds in India) ने भी समर्थन दिया है। SEBI की पूर्व चेयरपर्सन माधबी बुच ने कहा कि यह स्कीम छोटे-छोटे निवेशकों को भी म्यूचुअल फंड में शामिल होने का अवसर देगी। इसके माध्यम से हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी सेक्टर से हो, निवेश का लाभ उठा सकता है।

अन्य योजनाएं भी हुई लॉन्च

कोटक से पहले SBI म्यूचुअल फंड ने भी 'जननिवेश SIP' योजना लॉन्च की थी, जिसमें ₹250 से छोटे SIP की शुरुआत की गई थी। इस प्रकार की स्कीम्स भारत के छोटे और मझोले निवेशकों को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर ले जाती हैं।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
