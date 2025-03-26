Mutual Fund SIP: गजब है! 3 साल में एसआईपी निवेश पर दिया 41.96% का छप्परफाड़ रिटर्न - आपके पास है ये फंड?

Mutual Fund SIP: ज्यादातर निवेशक म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश करना पसंद करते हैं। इसलिए आज हम आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सिर्फ 3 साल में SIP के जरिए निवेश पर 41.96% CAGR रिटर्न दिया है। इस स्कीम का अलॉटमेंट 28 सितंबर 2021 को हुआ था। यह म्यूचुअल फंड स्कीम Kotak Mutual Fund का है और इस स्कीम का नाम है Kotak Multicap Fund.

3 साल में 41.96% का रिटर्न

कोटक मल्टीकैप फंड के आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक इस फंड ने 3 साल की एसआईपी पर 41.96% का रिटर्न दिया है।

अगर किसी निवेशक ने इस फंड के अलॉटमेंट डेट यानी 28 सितंबर 2021 से हर महीने 28 सितंबर 2024 तक 10,000 रुपये का एसआईपी किया होता तो उस निवेशक के पास 41.96% के रिटर्न के हिसाब से 6,46,893 (6.4 लाख) रुपये का कॉर्पस होता। इन तीन सालों में निवेशित रकम 3,70,000 रुपये होती।

आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक अगर कोई निवेशक 25 मार्च 2025 तक निवेशित रहता तो अभी तक उसे 22.07 % का रिटर्न मिलता और उसका कॉर्पस 6,11,504 रुपये का होता। इस दौरान तक निवेशक की निवेशित रकम 4,20,000 रुपये होती।

Kotak Mutual Fund Details

यह फंड लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में निवेश करता है। 28 फरवरी 2025 तक इस फंड का AUM 14,374 करोड़ रुपये था। निवेशक इस फंड में न्यूनतम 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक इस फंड ने लॉर्ज कैप में 43.1%, स्मॉल कैप में 28.18%, मिड कैप में 25.85% और अन्य में 2.87% अलॉट किया है।

Kotak Mutual Fund: टॉप 5 सेक्टर

बैंक में इस फंड ने सबसे ज्यादा 12.74% का निवेश किया है।



ऑटो में 11.46%



आईटी में 10.51%



फाइनेंस में 6.29%



रिटेलिंग में 5.36%

Kotak Mutual Fund: टॉप 5 स्टॉक्स