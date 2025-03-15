Hybrid Mutual Fund: कम जोखिम, ज्यादा मुनाफे का स्मार्ट तरीका

अगर आप निवेश के मामले में नए हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो Hybrid Mutual Fund आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपका पैसा इक्विटी (Equity) और डेट एसेट क्लास (Debt Asset Class) दोनों में इन्वेस्ट होता है, जिससे रिस्क कम और मुनाफे की संभावना बेहतर हो जाती है।

advertisement

कैसे काम करता है Hybrid Mutual Fund?

अग्रेसिव हाइब्रिड फंड (Aggressive Hybrid Fund) में आपका पैसा 65-80% इक्विटी में और बाकी डेट में इन्वेस्ट होता है। माना जाता है कि इसमें इक्विटी का हिस्सा शानदार रिटर्न देता है। हालांकि, जब बाजार गिरता है तब डेट वाला हिस्सा सुरक्षा कवच के तौर पर काम करता है और घाटा कम करता है। इसी तरह ब्याज दर घटने पर डेट इन्वेस्टमेंट भी अच्छा रिटर्न देने लगता है। इसका मतलब है कि इसमें आपको बाजार के उतार-चढ़ाव से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और आपका निवेश लंबे समय में ग्रोथ करेगा।

निवेश कैसे करें?

अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एसआईपी (SIP - Systematic Investment Plan) एक बेहतरीन तरीका है। आप हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और एसआईपी टॉप-अप (SIP Top-Up) के जरिए हर साल 8-10 फीसदी अपनी निवेश राशि बढ़ा सकते हैं। इस तरह, 15-20 साल में शानदार रिटर्न पाने का मौका मिलेगा।

सबसे बेस्ट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कौन-से हैं? (Best Hybrid Mutual Fund)

बेस्ट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में ICICI Prudential Equity & Debt Fund, HDFC Hybrid Equity Fund और SBI Equity Hybrid Fund - Direct Plan Growth आते हैं।

ICICI Prudential Equity & Debt Fund का परफॉर्मेंस

इस फंड का (Asset Under Management - AUM) 74.6% इक्विटी में और 21.33% डेट में निवेश है। इसने शुरुआत से अब तक 15% (CAGR) का रिटर्न दिया है। पिछले 25 सालों में, अगर किसी ने हर महीने 10,000 रुपए का निवेश किया होता, तो आज उसकी 30 लाख रुपए की रकम 3 करोड़ रुपए बन चुकी होती।