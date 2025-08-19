Mutual Fund: आज के समय में पैसों का निवेश करना छोटे निवेशकों को मुश्किल लग सकता है, लेकिन सच यह है कि एक अच्छा निवेश पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको लाखों की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ₹50,000 से भी एक अच्छा डायवर्सिफाइ (Diversified) म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जो आपके जोखिम को बैलेंस करेगा और आपको लगातार ग्रोथ देगा।

डायवर्सिफाइ पोर्टफोलियो बनाना क्यों जरूरी?

डाइवर्सिफिकेशन यानी अपनी रकम को अलग-अलग निवेश स्कीम में बांटना। इसका फायदा यह है कि अगर कोई एसेट क्लास खराब प्रदर्शन करता है, तो दूसरे उससे नुकसान की भरपाई कर सकता है। म्यूचुअल फंड्स में इसका मतलब इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स के मिक्स से है।

₹50,000 से ऐसे बनाएं डायवर्सिफाइ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो

₹20,000 (40%) - फ्लेक्सी कैप फंड

इस कैटेगरी में Parag Parikh Flexi Cap, Kotak Flexicap जैसे कई फंड मौजूद हैं जो लंबी अवधि की ग्रोथ और मार्केट वोलाटिलिटी से आपके निवेश को बचाते हैं।

₹10,000 (20%) - डेट फंड

इस कैटेगरी में ICICI Pru Corporate Bond, HDFC Short Term Debt जैसे कई फंड मौजूद हैं जो आपके पूंजी की सुरक्षा करते हैं और स्थिर रिटर्न देते हैं।

₹10,000 (20%) - हाइब्रिड फंड

इस कैटेगरी में HDFC Balanced Advantage, SBI Equity Hybrid जैसे फंड मौजूद हैं जो ग्रोथ और सेफ्टी का संतुलन बनाते हैं।

₹10,000 (20%) - ELSS फंड

इस कैटेगरी में Quant ELSS, Axis Long Term Equity जैसे फंड मौजूद है जो टैक्स सेविंग के साथ-साथ लॉन्ग-टर्म वेल्थ क्रिएशन भी करते हैं।

सिर्फ निवेश करना ही काफी नहीं है। आपको हर 6 महीने में पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए और सालाना री-बैलेंस करना चाहिए।

ये गलतियां करने से बचें

पूरी राशि एक ही फंड में लगाना, बिना लक्ष्य तय किए निवेश करना, सिर्फ पिछले रिटर्न देखकर फंड चुनना, शॉर्ट टर्म जरूरत के पैसों को इक्विटी में डालना जैसे गलतियां करने से बचें।

वोलाटाइल मार्केट में जोखिम से बचना मतलब निवेश से भागना नहीं है, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से मैनेज करना है।