NFO Alert: ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के Arbitrage Fund का एनएफओ आज से खुला! निवेश करने पर मिलेंगे ये फायदे

NFO: म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आज एक नई स्कीम के न्यू फंड ऑफर (NFO) का सब्सक्रिप्शन खुला है। यह स्कीम ट्रस्ट म्यूचुअल फंड (Trust Mutual Fund) द्वारा लॉन्च की गई है। इस स्कीम का नाम है ट्रस्ट एमएफ आर्बिट्रेज फंड (TRUSTMF Arbitrage Fund).

इस फंड का एनएफओ 18 अगस्त से 22 अगस्त तक के लिए खुला रहेगा। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 29 अगस्त को हो सकता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

TRUSTMF Arbitrage Fund में निवेश करने के फायदे

फंड के आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक निवेशकों ये फायदे मिलेंगे:

पूरी तरह से सुरक्षित पोर्टफोलियो: आमतौर पर यह फंड डेरिवेटिव्स की मदद से पूरी तरह हेज किया जाता है, जिससे जोखिम कम होता है।

बाजार की दिशा पर निर्भर नहीं: इस फंड के रिटर्न बाजार के ऊपर या नीचे जाने पर निर्भर नहीं करते।

सरल फिक्स्ड इनकम निवेश तरीका: इसमें ज्यादा जटिलता नहीं होती, यह जोखिम के अनुसार सही और आसान निवेश का तरीका अपनाता है।

डाइवर्सिफिकेशन: यह फंड आपके निवेश को संतुलित करने में मदद करता है क्योंकि इसके रिटर्न शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से ज्यादा प्रभावित नहीं होते।

एसटीपी के लिए अच्छा स्रोत: आप इस फंड से systematic transfer plan (STP) के जरिए दूसरे इक्विटी फंड में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं।

टैक्स में बचत: यह फंड टैक्स के हिसाब से इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड माना जाता है, इसलिए ज्यादा टैक्स स्लैब में निवेशकों को टैक्स लाभ मिलता है।

शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए अच्छा: 3 महीने या उससे ज्यादा के लिए निवेश के लिए यह फंड उपयुक्त है।

क्या है इस फंड का मकसद?

इस योजना का मकसद है कि पैसा बढ़ाना और इनकम हासिल करना। इसके लिए यह ज्यादातर पैसा शेयर बाजार के कैश और डेरिवेटिव सेक्शन में मौजूद आर्बिट्रेज (मुनाफे के मौके) में निवेश करती है। बाकी पैसा यह कर्ज और मनी मार्केट में लगाती है।

न्यूनतम निवेश?

निवेशक इस फंड में न्यूनतम 1000 रुपये की SIP और 1000 रुपये से LumpSum निवेश कर सकते हैं। इस फंड का लेटेस्ट NAV 10 रुपये है।