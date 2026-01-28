scorecardresearch
10 साल बाद मेट्रो शहर में अपना 2BHK फ्लैट खरीदना है? जानिए हर महीने कितने रुपये की SIP करनी होगी

प्रॉपर्टी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और महंगाई भी हर साल जेब पर असर डाल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अगले 10 साल में 2BHK फ्लैट लेना हो, तो हर महीने कितनी SIP करनी होगी?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 28, 2026 16:15 IST
AI Generated Image

Mutual Fund SIP: घर खरीदना आज भी मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना है। खासकर मेट्रो शहरों में 2BHK फ्लैट लेना आसान नहीं रहा। प्रॉपर्टी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और महंगाई भी हर साल जेब पर असर डाल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अगले 10 साल में 2BHK फ्लैट लेना हो, तो हर महीने कितनी SIP करनी होगी?

मेट्रो शहरों में 2BHK की अनुमानित कीमत

आज के समय में मेट्रो शहरों में 2BHK फ्लैट की औसत कीमत मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में करीब 1.3 से 1.5 करोड़ रुपये है। दिल्ली-एनसीआर और चंडीगढ़ में लगभग 90 लाख से 1.1 करोड़ रुपये, जबकि पटना और सूरत जैसे उभरते मेट्रो शहरों में 55 से 70 लाख रुपये के आसपास है।

अब इसमें एक अहम फैक्टर है- महंगाई। अगर हम मान लें कि प्रॉपर्टी की कीमतें हर साल औसतन 6% की दर से बढ़ती हैं, तो 10 साल बाद यही फ्लैट काफी महंगा हो जाएगा।

10 साल बाद फ्लैट कितने का हो जाएगा?

6% सालाना बढ़ोतरी मानें तो:

  • 60 लाख का फ्लैट लगभग 1.07 करोड़ का हो सकता है
  • 1 करोड़ का फ्लैट करीब 1.8 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है
  • 1.4 करोड़ का फ्लैट करीब 2.5 करोड़ रुपये के आसपास हो सकता है

यानी जो फ्लैट आज महंगा लग रहा है, 10 साल बाद और दूर होता नजर आएगा।

SIP से कितना पैसा बनाना होगा?

आमतौर पर घर खरीदते वक्त पूरा कैश नहीं दिया जाता। अगर मान लें कि 25% रकम आपको डाउन पेमेंट के तौर पर चाहिए, तो 10 साल बाद:

  • 1.07 करोड़ के फ्लैट के लिए करीब 27 लाख रुपये
  • 1.8 करोड़ के फ्लैट के लिए करीब 45 लाख रुपये
  • 2.5 करोड़ के फ्लैट के लिए करीब 62 लाख रुपये

यही रकम आपको SIP से बनानी होगी।

हर महीने कितनी SIP करनी पड़ेगी?

अगर SIP पर औसतन 12% सालाना रिटर्न मानें, तो 10 साल में:

  • 27 लाख रुपये जुटाने के लिए करीब 12–13 हजार रुपये महीना
  • 45 लाख रुपये के लिए करीब 20–22 हजार रुपये महीना
  • 60 लाख रुपये के लिए करीब 28–30 हजार रुपये महीना

यह रकम शहर और फ्लैट की कीमत के हिसाब से बदलती रहेगी।

अगर आप मुंबई या बेंगलुरु जैसे शहर में 2BHK लेना चाहते हैं, तो आज से 25-30 हजार रुपये की SIP शुरू करना समझदारी हो सकती है। वहीं पटना, सूरत या चंडीगढ़ जैसे शहरों के लिए 12-18 हजार रुपये की SIP भी काफी हद तक मदद कर सकती है। सबसे अहम बात यह है कि जितनी जल्दी SIP शुरू करेंगे, उतना ही घर का सपना आसान होता जाएगा।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
