Mutual Fund SIP: घर खरीदना आज भी मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना है। खासकर मेट्रो शहरों में 2BHK फ्लैट लेना आसान नहीं रहा। प्रॉपर्टी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और महंगाई भी हर साल जेब पर असर डाल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अगले 10 साल में 2BHK फ्लैट लेना हो, तो हर महीने कितनी SIP करनी होगी?

मेट्रो शहरों में 2BHK की अनुमानित कीमत

आज के समय में मेट्रो शहरों में 2BHK फ्लैट की औसत कीमत मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में करीब 1.3 से 1.5 करोड़ रुपये है। दिल्ली-एनसीआर और चंडीगढ़ में लगभग 90 लाख से 1.1 करोड़ रुपये, जबकि पटना और सूरत जैसे उभरते मेट्रो शहरों में 55 से 70 लाख रुपये के आसपास है।

अब इसमें एक अहम फैक्टर है- महंगाई। अगर हम मान लें कि प्रॉपर्टी की कीमतें हर साल औसतन 6% की दर से बढ़ती हैं, तो 10 साल बाद यही फ्लैट काफी महंगा हो जाएगा।

10 साल बाद फ्लैट कितने का हो जाएगा?

6% सालाना बढ़ोतरी मानें तो:

60 लाख का फ्लैट लगभग 1.07 करोड़ का हो सकता है

1 करोड़ का फ्लैट करीब 1.8 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है

1.4 करोड़ का फ्लैट करीब 2.5 करोड़ रुपये के आसपास हो सकता है

यानी जो फ्लैट आज महंगा लग रहा है, 10 साल बाद और दूर होता नजर आएगा।

SIP से कितना पैसा बनाना होगा?

आमतौर पर घर खरीदते वक्त पूरा कैश नहीं दिया जाता। अगर मान लें कि 25% रकम आपको डाउन पेमेंट के तौर पर चाहिए, तो 10 साल बाद:

1.07 करोड़ के फ्लैट के लिए करीब 27 लाख रुपये

1.8 करोड़ के फ्लैट के लिए करीब 45 लाख रुपये

2.5 करोड़ के फ्लैट के लिए करीब 62 लाख रुपये

यही रकम आपको SIP से बनानी होगी।

हर महीने कितनी SIP करनी पड़ेगी?

अगर SIP पर औसतन 12% सालाना रिटर्न मानें, तो 10 साल में:

27 लाख रुपये जुटाने के लिए करीब 12–13 हजार रुपये महीना

45 लाख रुपये के लिए करीब 20–22 हजार रुपये महीना

60 लाख रुपये के लिए करीब 28–30 हजार रुपये महीना

यह रकम शहर और फ्लैट की कीमत के हिसाब से बदलती रहेगी।

अगर आप मुंबई या बेंगलुरु जैसे शहर में 2BHK लेना चाहते हैं, तो आज से 25-30 हजार रुपये की SIP शुरू करना समझदारी हो सकती है। वहीं पटना, सूरत या चंडीगढ़ जैसे शहरों के लिए 12-18 हजार रुपये की SIP भी काफी हद तक मदद कर सकती है। सबसे अहम बात यह है कि जितनी जल्दी SIP शुरू करेंगे, उतना ही घर का सपना आसान होता जाएगा।