NFO Alert: एक्सिस म्यूचुअल फंड की नई स्कीम! एक निवेश में भारत के हर सेक्टर के टॉप लीडर्स में लगा सकेंगे पैसा
NFO Alert: शुक्रवार से एक्सिस म्यूचुअल फंड के Axis BSE India Sector Leaders Index Fund का न्यू फंड ऑफर (NFO) का सब्सक्रिप्शन खुल चुका है। इसका एनएफओ आगामी 6 फरवरी को बंद होगा। चलिए इस फंड के बारे में डिटेल में जानते हैं की इनमें न्यूनतम निवेश कितना है और यह फंड किन निवेशकों के लिए अच्छा है।
Axis BSE India Sector Leaders Index Fund
यह एक ओपन-एंडेड इंडेक्स फंड है। इस फंड का बेंचमार्क BSE India Sector Leaders TRI इंडेक्स है। इस फंड का लक्ष्य खर्चों से पहले वही रिटर्न देना है, जो यह इंडेक्स देता है। कार्तिक कुमार इस फंड के फंड मैनेजर हैं।
Axis BSE India Sector Leaders Index Fund बिना स्टॉक चुनने की झंझट, सीधे मजबूत सेक्टर लीडर्स की ग्रोथ में भागीदारी। यह फंड, BSE 500 में शामिल हर सेक्टर की टॉप 3 लीडर कंपनियों के परफॉर्मेंस को दिखाता है। निवेशक इस फंड में सिर्फ 100 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं।
वित्तीय दृष्टि से सेक्टर लीडर्स क्यों मायनें रखते हैं?
कंपनी ने बताया कि अलग-अलग सेक्टरों में पूंजी का रुख आमतौर पर उन्हीं कंपनियों की ओर होता है जो लीडर होती हैं- जिनके बैलेंस शीट मजबूत होते हैं, ब्रांड पर भरोसा होता है, संचालन की गहराई होती है और जो हर तरह के बाजार चक्र में दोबारा निवेश करने की क्षमता रखती हैं।
ऐसी कंपनियों की लीडरशिप सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में दिखती है, जो असल में लाखों निवेशकों के सामूहिक भरोसे और फैसले को दर्शाती है।
किन निवेशकों के लिए अच्छा है ये फंड?
यह फंड उन निवेशकों के लिए सही हो सकता है जिन्हें डायवर्सिफिकेशन के साथ कोर इक्विटी निवेश करना है, साथ ही अगर भारत की लंबी अवधि की ग्रोथ पर भरोसा है, जो अलग-अलग सेक्टरों के जरिए आगे बढ़ेगी।
यह उन निवेशकों के लिए भी बेहतर ऑप्शन हो सकता है जो स्टॉक चुनने के बजाय नियम-आधारित और कम लागत वाले निवेश को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा, अगर आप एक्टिव फंड के जोखिम के बिना बाजार की लीडर कंपनियों में निवेश चाहते हैं, तो यह फंड आपके पोर्टफोलियो में फिट बैठ सकता है।