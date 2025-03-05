Mutual Fund: 1 साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने दिया 33.81% का बंपर रिटर्न, सिर्फ ₹100 से कर सकेंगे निवेश

Mutual Fund: म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में बंपर रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि आज हम जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की बात कर रहे हैं उसने निवेशकों को सिर्फ 1 साल में ही 33.81% का जबरदस्तर रिटर्न दिया है। दिग्गज एसेट मैनेजमेंट कंपनी Aditya Birla Sun Life (ABSL) ने इस म्यूचुअल फंड स्कीम को पेश किया है। इस स्कीम का नाम है: ABSL Gold Fund.

ABSL Gold Fund

आदित्य बिड़ला सन लाइफ गोल्ड फंड, आदित्य बिड़ला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने वाली एक ओपन-एंडेड फंड स्कीम है। इस स्कीम का निवेश उद्देश्य रिटर्न प्रदान करना है जो आदित्य बिड़ला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ द्वारा प्रदान किए गए रिटर्न को ट्रैक करता है।

इस फंड का AUM 31 जनवरी 2025 तक 471.82 करोड़ रुपये है। इसका NAV 25 रुपये है। 20 मार्च 2012 को इस फंड की शुरुआत हुई थी।

ABSL Gold Fund Return

ABSL Gold Fund के आधिकारिक वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक इस फंड ने पिछले 1 साल में 33.81% का रिटर्न, पिछले 3 साल में 17.12% का रिटर्न और पिछले 5 साल में 13.19% का रिटर्न दिया है। इस फंड ने अपने शुरुआत से 7.43% का रिटर्न दिया है।

अगर इस फंड में किसी निवेशक ने इस फंड की शुरुआत से सिर्फ 1000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास वर्तमान में 7.43% के रिटर्न के साथ 2,58,456 रुपये का कॉर्पस होता। इस अवधि में उस निवेशक की कुल निवेशित राशि 1,56,000 रुपये होती और ब्याज से कमाई 1,02,456 रुपये होती।

ABSL Gold Fund Minimum Investment

निवेशक इस फंड में सिर्फ 100 रुपये से SIP या Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

किन निवेशकों के लिए सही है ये फंड?

यदि आप सोने में निवेश कर लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, यदि आप सोने में निवेश के कोई और विकल्प की तलाश कर रहे है, यदि आप फिजिकल गोल्ड की झंझट जैसे- शुद्धता, स्टोरेज, लिक्विडेशन, मेकिंग चार्ज इत्यादि का झंझट नहीं रखना चाहते तो आपके लिए यह म्यूचुअल फंड स्कीम एक अच्छा निवेश का विकल्प हो सकता है।

Aditya Birla Sun Life Gold ETF में इस स्कीम में 99.66 % का एलोकेशन किया है।