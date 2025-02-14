scorecardresearch
NFO: HDFC का नया इंडेक्स फंड! सब्सक्राइब करने का आज आखिरी दिन - चेक करें Allotment Date और अन्य DETAILS

Gaurav Kumar
UPDATED: Feb 14, 2025 13:21 IST
HDFC Nifty100 Quality 30 Index Fund
HDFC Nifty100 Quality 30 Index Fund

NFO Alert: दिग्गज एसेट मैनेजमेंट कंपनी HDFC AMC ने 31 जनवरी 2025 को एक नए म्युचुअल फंड स्कीम को जारी किया था जिसके न्यू फंड ऑफर (NFO) को आज यानी 14 फरवरी 2025 को सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन है। इस नए स्कीम का नाम HDFC Nifty100 Quality 30 Index Fund है। 

कंपनी ने इस म्यूचुअल फंड स्कीम में दो प्लान की पेशकश की है- डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान. यह एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसका बेंचमार्क Nifty100 Quality 30 Index (TRI) है। पूरी तरह से इक्विटी में निवेश करने वाला एक इक्विटी फंड होने के नाते, एचडीएफसी निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड को बेंचमार्क रिस्कोमीटर पर वेरी हाई रिस्क (Very High Risk) के कैटेगरी में रखा गया है। चलिए जानते हैं इस फंड की डिटेल्स।

HDFC Nifty100 Quality 30 Index Fund: कितना है NAV?

इस फंड का NAV 10 रुपये का है। कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इस फंड में 3 साल से अधिक समय तक निवेशित रहने की सलाह दी है।

क्या है इस फंड का उद्देश्य?

HDFC Nifty100 Quality 30 Index Fund का निवेश उद्देश्य Nifty100 Quality 30 Index (TRI) के प्रदर्शन के अनुरूप रिटर्न जनरेट करना है। 

कब तक हो सकता है अलॉटमेंट?

इस फंड का अलॉटमेंट 19 फरवरी 2025 को हो सकता है। 

किन निवेशकों के लिए अच्छा है ये फंड?

यह स्कीम उन निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है जो लंबी अवधि में पैसा बनाना चाहते हैं। 

HDFC Nifty100 Quality 30 Index Fund: न्यूनतम कितने रुपये का करना होगा निवेश?

इस स्कीम में न्यूनतम 100 रुपये का SIP और न्यूनतम 100 रुपये का Lumpsum निवेश किया जा सकता है। 

कौन हैं फंड मैनेजर्स?

निर्माण मोरखिया ​​और अरुण अग्रवाल इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स हैं। 

HDFC Nifty100 Quality 30 Index Fund: एग्जिट लोड और टैक्स

इस फंड का एग्जिट लोड शून्य है। अगर आप एक साल से पहले इस फंड को रिडीम करते हैं तो रिटर्न पर 20% टैक्स लगेगा। वहीं 1 साल के बाद आपको एक वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख रुपये से अधिक के रिटर्न पर 12.5% ​​का LTCG टैक्स देना होगा।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Feb 14, 2025