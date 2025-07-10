अगर आप ऐसे फंड की तलाश में हैं जहां आपका पैसा शेयर, बॉन्ड और सोने में एक साथ लगे तो Franklin India Multi Asset Allocation Fund आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस फंड का New Fund Offer (NFO) 11 जुलाई से शुरू होगा। यह फंड 25 जुलाई 2025 तक खुला रहेगा।

ये फंड क्या करता है?

यह एक ओपन-एंडेड मल्टी एसेट फंड है। इस फंड में शेयर (Equity), बॉन्ड (Debt) और कमोडिटीज (जैसे गोल्ड और सिल्वर) में इन्वेस्ट होगा। इसका मतलब है कि एक ही फंड में आपको अलग-अलग निवेश का फायदा मिलेगा।

किन कंपनियों में लगेगा आपका पैसा?

फंड का एक बड़ा हिस्सा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में लगाया जाएगा। इसके लिए दो स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी। सबसे पहले कंपनी ग्रोथ पर फोकस करेगी और दूसरी वैल्यू पर। यानी तेजी से बढ़ती कंपनियां भी और सस्ती लेकिन मजबूत कंपनियां भी फंड के पोर्टफोलियो में होंगी।

रिस्क कम करने के लिए क्या है प्लान?

इस फंड की खास बात ये है कि ये सिर्फ शेयरों पर डिपेंड नहीं है। बाजार में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए इसमें बॉन्ड और गोल्ड जैसी चीजों में भी पैसा लगाया जाएगा। इससे जब बाजार गिरेगा तो बाकी निवेश उसे संभालने में मदद करेंगे।

निवेश शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए?

आप इस फंड में सिर्फ ₹5,000 से निवेश शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई लॉक-इन नहीं है, यानी जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साल से पहले पैसा निकालते हैं तो 0.5% एग्जिट लोड लगेगा।

इस फंड का बेंचमार्क क्या है?

यह फंड एक नहीं बल्कि कई बेंचमार्क जैसे कि NIFTY 500 TRI, NIFTY Short Duration Index, Domestic Gold Price, Silver Price और MCX I-COMDEX Composite Index को फॉलो करता है।