म्यूचुअल फंड में नए निवेशक करते हैं ये सबसे बड़ी गलती! एक्सपर्ट से जानिए क्या है सही तरीका

Mutual Fund: अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले हैं तो आपके लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। बिजनेस टुडे के एक शो में सीनियर एंकर शैलेंद्र भटनागर का जवाब देते हुए Value Research के सीईओ धीरेंद्र कुमार ने बताया कि म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने वालों के लिए सबसे बड़ी गलती सही समय का इंतजार करना हो सकती है।

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बाजार के उतार-चढ़ाव, संभावित करेक्शन या ‘सबसे बेहतर’ फंड की तलाश में कई निवेशक शुरुआत ही नहीं कर पाते। एक्सपर्ट ने कहा कि निवेश में सफलता का पहला नियम है- जल्दी शुरुआत करना और लगातार बने रहना।

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Value Research के सीईओ धीरेंद्र कुमार ने बताया कि 20 और 30 की उम्र के युवा कमाई शुरू करते ही निवेश की आदत डालें, क्योंकि लंबी अवधि में समय का फायदा किसी भी मार्केट टाइमिंग से ज्यादा अहम होता है।

सही समय का इंतजार नहीं, SIP की शुरुआत जरूरी

एक्सपर्ट के अनुसार, हर महीने 5,000 से 10,000 रुपये बचाने वाले निवेशकों को बाजार में अगले करेक्शन या गिरावट का इंतजार नहीं करना चाहिए। उनकी सलाह है कि निवेशक छोटे कदम से शुरुआत करें और SIP के जरिए निवेश जारी रखें।

शुरुआत में इन फंड्स में लगा सकते हैं पैसा

एक्सपर्ट ने स्मॉल-कैप फंड, इंडेक्स फंड और फ्लेक्सी-कैप फंड को शुरुआती ऑप्शन के लिए बेहतर बनाया है। हालांकि धीरेंद्र कुमार ने किसी एक खास फंड को नहीं चुना है बल्कि निवेश की आदत विकसित करने पर जोर दिया। एक्सपर्ट का मानना है कि कम से कम एक साल तक रोजाना बाजार की चाल देखने या रिटर्न को लेकर चिंता करने से बचना चाहिए।

देर से शुरुआत करने वालों के लिए अलग सलाह

उन निवेशकों के लिए जो 30 के दशक के अंत या 40 की उम्र में पहली बार इक्विटी निवेश पर विचार कर रहे हैं और अब तक फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या पीएफ जैसे ऑप्शन तक सीमित रहे हैं, एक्सपर्ट ने ऐसे निवेशकों के लिए अधिक संतुलित दृष्टिकोण सुझाया है।

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एक्सपर्ट ने कहा कि ऐसे निवेशक अक्सर शेयर बाजार के जोखिम से डरते हैं। इसलिए उनके लिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड बेहतर शुरुआती विकल्प हो सकते हैं। इनमें इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण होता है, जिससे जोखिम कंट्रोल रहता है और निवेशक बाजार के उतार-चढ़ाव के साथ सहज हो पाते हैं।