शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वे जोखिम और रिटर्न के बीच सही संतुलन कैसे बनाए रखें। ऐसे में Balanced Advantage Fund (BAF) एक ऐसा म्यूचुअल फंड ऑप्शन है जो निवेशकों को इक्विटी और डेट दोनों का फायदा देने की कोशिश करता है।

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क्या होता है Balanced Advantage Fund?

Balanced Advantage Fund को डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहा जाता है। इस तरह के फंड बाजार की स्थिति के अनुसार अपने निवेश का रेश्यो बदलते रहते हैं। जब शेयर बाजार महंगा या अधिक जोखिम वाला दिखाई देता है, तो फंड मैनेजर इक्विटी में निवेश कम कर देते हैं और डेट या अन्य सुरक्षित साधनों में निवेश बढ़ा देते हैं। वहीं, जब बाजार सस्ता या आकर्षक नजर आता है, तो इक्विटी में निवेश बढ़ाया जाता है।

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Balanced Advantage Fund के मिलते हैं ये फायदे

1. जोखिम कम करने में मदद: चूंकि फंड का पैसा शेयर और डेट दोनों में निवेश होता है, इसलिए बाजार में बड़ी गिरावट के दौरान नुकसान कम हो सकता है।

2. ऑटोमैटिक एसेट एलोकेशन: निवेशक को यह तय नहीं करना पड़ता कि कब शेयर खरीदने हैं और कब सुरक्षित निवेश की ओर जाना है। यह काम फंड अपने आप करता है।

3. लंबी अवधि में बेहतर संतुलन: यह फंड जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, जिससे निवेशक को स्थिर एक्सपीरियंस मिल सकता है।

4. नए निवेशकों के लिए उपयुक्त: जो लोग सीधे शेयर बाजार में निवेश करने से घबराते हैं, उनके लिए यह एक आसान ऑप्शन हो सकता है।

किन लोगों को करना चाहिए निवेश?

पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशक

मध्यम जोखिम (Moderate Risk) लेने वाले लोग

रिटायरमेंट या लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों के लिए निवेश करने वाले निवेशक

ऐसे निवेशक जो बाजार पर लगातार नजर नहीं रख सकते

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किन्हें रहना चाहिए सावधान ?

अगर आप बहुत अधिक रिटर्न की उम्मीद रखते हैं और बाजार के जोखिम को सहन कर सकते हैं, तो नेट इक्विटी फंड आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। वहीं, अगर आप पूरी तरह सुरक्षित निवेश चाहते हैं, तो डेट फंड या फिक्स्ड इनकम ऑप्शन अधिक अच्छे हो सकते हैं।