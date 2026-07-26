आखिर हर गाड़ी के टायर काले ही क्यों होते हैं? जवाब जानकर चौंक जाएंगे

Black Tyre Reason: कार, बाइक, साइकल, बस या ट्रक, लगभग हर गाड़ी के टायर काले रंग के होते हैं। यह बात इतनी आम है कि हम अक्सर इस पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब प्राकृतिक रबर का रंग हल्का सफेद होता है, तो टायर काले कैसे बन जाते हैं? दरअसल, टायर का काला रंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता। इसके पीछे टायर को मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षित बनाने की बड़ी वजह छिपी है।

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कार्बन ब्लैक से मिलता है काला रंग

टायर बनाते समय रबर में एक खास काला पाउडर मिलाया जाता है, जिसे कार्बन ब्लैक कहते हैं। यही पाउडर टायर को काला रंग देता है।लेकिन इसका काम सिर्फ रंग बदलना नहीं है। कार्बन ब्लैक रबर को मजबूत बनाता है, जिससे टायर जल्दी घिसता, फटता या टूटता नहीं है।

टायर को लंबे समय तक चलाता है

प्राकृतिक रबर काफी नरम होता है। अगर टायर सिर्फ इसी रबर से बनाया जाए, तो वह सड़क के दबाव और लगातार होने वाली रगड़ को ज्यादा समय तक नहीं झेल पाएगा। कार्बन ब्लैक मिलाने से रबर सख्त और मजबूत हो जाता है। इससे टायर जल्दी खराब नहीं होता और लंबे समय तक चलता है।

धूप से होने वाले नुकसान से बचाता है

सूरज की UV किरणें रबर को धीरे-धीरे कमजोर कर सकती हैं। इन किरणों की वजह से टायर में दरारें पड़ सकती हैं और वह समय से पहले खराब हो सकता है। कार्बन ब्लैक इन किरणों के असर को कम करने में मदद करता है। इससे टायर तेज धूप में भी जल्दी खराब नहीं होता।

भारी वजन उठाने में भी मदद करता है

प्राकृतिक रबर नरम होने की वजह से ज्यादा वजन पड़ने पर खिंच सकता है। कार्बन ब्लैक मिलाने से रबर मजबूत हो जाता है और ज्यादा दबाव सह पाता है। इसी वजह से टायर कार, बस और ट्रक जैसे वाहनों का वजन आसानी से संभाल लेते हैं। यानी टायर का काला रंग सिर्फ उसकी पहचान नहीं, बल्कि उसकी मजबूती, लंबी उम्र और सुरक्षित सफर की बड़ी वजह भी है।