BGMI या Free Fire नहीं...ये है इंडिया की नंबर 1 फ्री गेम, खूब पसंद कर रहे हैं लोग- चेक करें टॉप 10 लिस्ट

Top 10 Free Android Game: स्मार्टफोन पर गेम खेलने वालों के लिए Google Play Store पर हर दिन कई नए गेम आते रहते हैं। कुछ लोग खाली समय में आसान पजल गेम खेलना पसंद करते हैं, जबकि कई लोगों को एक्शन, शूटिंग और बोर्ड गेम ज्यादा अच्छे लगते हैं।

advertisement

जुलाई 2026 की टॉप फ्री Android गेम्स लिस्ट में भी लोगों की पसंद बदली हुई नजर आ रही है। इस बार Free Fire MAX और BGMI जैसे बड़े गेम्स को पीछे छोड़ एक आसान ऑफलाइन पजल गेम सबसे आगे पहुंच गया है। आखिर कौन-सा गेम बना नंबर-1 और उसमें ऐसा क्या खास है?

नंबर एक पर है ये गेम

Google Play Store की टॉप फ्री गेम्स लिस्ट में Arrow Puzzle: Tap Puzzle Games पहले नंबर पर है। यह पजल और लॉजिक वाला गेम है, जिसे बिना इंटरनेट के भी खेला जा सकता है। यह सिंगल प्लेयर गेम है और इसे 4.6 स्टार रेटिंग मिली है। गेम का साइज सिर्फ 61 MB है, इसलिए इसे कम स्टोरेज वाले फोन में भी आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।

इस गेम में अलग-अलग दिशा में बने एरो यानी तीरों को सही क्रम में टैप करके रास्ता साफ करना होता है। इसका आसान तरीका और ऑफलाइन खेलने का ऑप्शन लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इसी वजह से इसने Ludo King, Free Fire MAX और BGMI जैसे पॉपुलर गेम्स को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। अब सवाल है कि दूसरे से पांचवें नंबर तक किन गेम्स ने अपनी जगह बनाई है?

दूसरे से पांचवें स्थान पर शामिल हैं ये गेम्स

लिस्ट में दूसरे नंबर पर पॉपुलर बोर्ड गेम Ludo King है। यह लूडो और कैजुअल बोर्ड गेम कैटेगरी में आता है और इसे 4.0 स्टार रेटिंग मिली है।

तीसरे नंबर पर Free Fire MAX है। यह एक्शन, शूटिंग और मल्टीप्लेयर गेम है। इसे 4.3 स्टार रेटिंग मिली है। स्क्रीनशॉट के मुताबिक, गेम में चल रहा इवेंट 14 अगस्त 2026 को खत्म होगा।

चौथे नंबर पर Prison Escape Journey 3D है। इस गेम में प्लेयर को जेल से बाहर निकलने के लिए अलग-अलग टास्क पूरे करने होते हैं। इसे 3.7 स्टार रेटिंग मिली है और इसका साइज 102 MB है।

पांचवें नंबर पर BGMI: Multiplayer Gun Games है। यह एक्शन और शूटिंग गेम है, जिसे 4.4 स्टार रेटिंग मिली है। स्क्रीनशॉट के समय इसमें चल रहा इवेंट एक दिन में खत्म होने वाला था। अब जानते हैं कि छठे से दसवें नंबर तक किन गेम्स ने टॉप-10 लिस्ट में जगह बनाई है?

छठे नंबर से दसवें स्थान तक हैं ये गेम्स

छठे नंबर पर Carrom Pool: Disc Game है। इसे 4.6 स्टार रेटिंग मिली है और इसका साइज 121 MB है। गेम को हाल ही में बड़ा अपडेट भी मिला है।

सातवें नंबर पर Top Tycoon: Coin Theme Empire है। यह सिंगल प्लेयर गेम है, जिसमें प्लेयर अपना बिजनेस और एम्पायर बढ़ाता है। इसे लिस्ट में सबसे ज्यादा 4.7 स्टार रेटिंग मिली है।

advertisement

आठवें नंबर पर Arrows – Puzzle Escape है। यह बिना इंटरनेट चलने वाला लॉजिक गेम है। इसका साइज 89 MB है और इसे 4.6 स्टार रेटिंग मिली है। नौवें नंबर पर Amaze GO! है, जिसे 4.4 स्टार मिले हैं। स्क्रीनशॉट के मुताबिक, इसमें चल रहा इवेंट 3 अगस्त 2026 तक रहेगा।

दसवें नंबर पर पुराने और पॉपुलर रनिंग गेम Temple Run 2: Endless Escape ने जगह बनाई है। इसे 4.1 स्टार रेटिंग मिली है और इसका साइज 126 MB है। इस पूरी लिस्ट से पता चलता है कि एक्शन और शूटिंग गेम्स के साथ आसान ऑफलाइन पजल गेम्स भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं।