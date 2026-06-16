Hybrid Funds: शेयर बाजार में जब भी उतार-चढ़ाव का दौर आता है, तो निवेशकों के मन में एक बड़ी उलझन पैदा होती है। वे यह तय नहीं कर पाते कि अपना पैसा सुरक्षित रखें या फिर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बाजार के जोखिम लें।

बाजार की इस अनिश्चितता के बीच, उन निवेशकों के लिए 'हाइब्रिड फंड' एक बेहतरीन ऑप्शन हैं, जो अपनी पूंजी में ग्रोथ और स्थिरता के बीच सही तालमेल बिठाना चाहते हैं।

advertisement

क्या है हाइब्रिड फंड्स की खासियत?

हाइब्रिड फंड्स की खासियत यह है कि इन्हें बाजार की तेजी और गिरावट के बीच संतुलन बनाने के लिए ही तैयार किया गया है। ये फंड्स एक ही पोर्टफोलियो में इक्विटी यानी शेयर और डेट यानी बॉन्ड व कर्ज दोनों को शामिल करते हैं।

ये खबर पढ़ना ना भूलें: बाजार गिरने पर भी कम हो सकता है नुकसान! जानिए Balanced Advantage Fund के फायदे और नुकसान

इनका कामकाज दो स्तरों पर होता है। पहला, पोर्टफोलियो में शामिल इक्विटी का हिस्सा निवेशकों को लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। दूसरा, इसमें मौजूद डेट का हिस्सा बाजार में होने वाली अचानक और तेज गिरावट के असर को काफी हद तक कम करने का काम करता है।

बाजार में जब भारी हलचल होती है, तो कई निवेशक घबराकर जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। अक्सर वे भावनाओं में बहकर निवेश से बाहर निकलने की गलती कर बैठते हैं। हाइब्रिड फंड्स ऐसे निवेशकों को अनुशासित बने रहने में बड़ी मदद करते हैं। यह निवेश के पूरे सफर को तुलनात्मक रूप से अधिक सुगम और तनावमुक्त बनाता है, जिससे बार-बार पोर्टफोलियो बदलने की चिंता कम हो जाती है।

रिस्क फ्री नहीं होते ये फंड

हालांकि, किसी भी निवेशक को यह स्पष्ट होना चाहिए कि हाइब्रिड फंड्स पूरी तरह से 'रिस्क-फ्री' नहीं होते हैं। बाजार के जोखिम इनमें भी मौजूद रहते हैं, क्योंकि इनका एक हिस्सा सीधे शेयर बाजार से जुड़ा होता है। लेकिन, ये फंड्स बाजार के छोटे समय के उतार-चढ़ाव के प्रति आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया को कंट्रोल करने में जरूर कारगर साबित होते हैं।

ये खबर पढ़ना ना भूलें: Mutual Fund या PMS? निवेश से पहले जान लें दोनों में क्या है बड़ा फर्क और किसमें मिलेगा ज्यादा फायदा