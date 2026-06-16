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Newsम्यूचुअल फंडबाजार के उतार-चढ़ाव में भी हाइब्रिड फंड देता है स्थिरता! जानिए क्या सच में है ये रिस्क फ्री

बाजार के उतार-चढ़ाव में भी हाइब्रिड फंड देता है स्थिरता! जानिए क्या सच में है ये रिस्क फ्री

शेयर बाजार की अनिश्चितता के बीच हाइब्रिड फंड निवेशकों को ग्रोथ और सुरक्षा का संतुलित विकल्प देते हैं। ये फंड इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं, जिससे जोखिम कम करने और बेहतर रिटर्न पाने में मदद मिलती है। हालांकि, ये पूरी तरह जोखिम-मुक्त नहीं हैं। पढ़िए पूरी खबर।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 16, 2026 14:18 IST
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Hybrid Funds: शेयर बाजार में जब भी उतार-चढ़ाव का दौर आता है, तो निवेशकों के मन में एक बड़ी उलझन पैदा होती है। वे यह तय नहीं कर पाते कि अपना पैसा सुरक्षित रखें या फिर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बाजार के जोखिम लें। 

बाजार की इस अनिश्चितता के बीच, उन निवेशकों के लिए 'हाइब्रिड फंड' एक बेहतरीन ऑप्शन हैं, जो अपनी पूंजी में ग्रोथ और स्थिरता के बीच सही तालमेल बिठाना चाहते हैं।

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क्या है हाइब्रिड फंड्स की खासियत?

हाइब्रिड फंड्स की खासियत यह है कि इन्हें बाजार की तेजी और गिरावट के बीच संतुलन बनाने के लिए ही तैयार किया गया है। ये फंड्स एक ही पोर्टफोलियो में इक्विटी यानी शेयर और डेट यानी बॉन्ड व कर्ज दोनों को शामिल करते हैं।

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इनका कामकाज दो स्तरों पर होता है। पहला, पोर्टफोलियो में शामिल इक्विटी का हिस्सा निवेशकों को लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। दूसरा, इसमें मौजूद डेट का हिस्सा बाजार में होने वाली अचानक और तेज गिरावट के असर को काफी हद तक कम करने का काम करता है।

बाजार में जब भारी हलचल होती है, तो कई निवेशक घबराकर जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। अक्सर वे भावनाओं में बहकर निवेश से बाहर निकलने की गलती कर बैठते हैं। हाइब्रिड फंड्स ऐसे निवेशकों को अनुशासित बने रहने में बड़ी मदद करते हैं। यह निवेश के पूरे सफर को तुलनात्मक रूप से अधिक सुगम और तनावमुक्त बनाता है, जिससे बार-बार पोर्टफोलियो बदलने की चिंता कम हो जाती है।

रिस्क फ्री नहीं होते ये फंड

हालांकि, किसी भी निवेशक को यह स्पष्ट होना चाहिए कि हाइब्रिड फंड्स पूरी तरह से 'रिस्क-फ्री' नहीं होते हैं। बाजार के जोखिम इनमें भी मौजूद रहते हैं, क्योंकि इनका एक हिस्सा सीधे शेयर बाजार से जुड़ा होता है। लेकिन, ये फंड्स बाजार के छोटे समय के उतार-चढ़ाव के प्रति आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया को कंट्रोल करने में जरूर कारगर साबित होते हैं।

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Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 16, 2026