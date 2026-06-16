SBI vs Bank of Maharashtra: किस पीएसयू बैंक में होगा मोटा मुनाफा - जानिए एक्सपर्ट की राय और टारगेट प्राइस

शेयर बाजार में पीएसयू बैंक एक बार फिर निवेशकों और ट्रेडर्स के रडार पर आ गए हैं। बिजनेस टुडे के शो Opening Bell में सीनियर एंकर आभा बकाया के सवालों का जवाब देते हुए अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के रत्नेश गोयल ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) इस समय ऐसे शेयर हैं जिन पर खास नजर रखनी चाहिए।

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पीएसयू बैंकों में सबसे आगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र

रत्नेश गोयल के अनुसार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र फिलहाल पीएसयू बैंकिंग स्पेस में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयरों में शामिल है। उन्होंने कहा कि शेयर में निकट अवधि में कुछ थकावट दिख सकती है, लेकिन जब तक प्रमुख सपोर्ट स्तर कायम है तब तक इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है।

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उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीएसयू बैंकिंग बास्केट में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उनके मुताबिक 83-84 रुपये का दायरा महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है। जिन निवेशकों के पास यह शेयर पहले से मौजूद है, उन्हें 83 रुपये का स्टॉप-लॉस बनाए रखना चाहिए।

हालांकि एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि 90 से 93 रुपये के बीच शेयर में बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में इस लेवल पर थोड़ी मुनाफावसूली की रणनीति बेहतर हो सकती है।

SBI बन सकता है अगला लीडर

जहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र मौजूदा समय में तेजी दिखा रहा है, वहीं SBI को अगली बड़ी चाल के लिए तैयार माना जा रहा है। रत्नेश गोयल का कहना है कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में हाल ही में अच्छी-खासी करेक्शन देखने को मिली थी और अब शेयर फिर से अपने 200-डे एवरेज और 50-डे मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार कर रहा है।

एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले सत्रों में SBI बैंकिंग सेक्टर की अगुवाई कर सकता है। उन्होंने 990 रुपये के आसपास स्टॉप-लॉस और 1,070 रुपये का टारगेट दिया है।

