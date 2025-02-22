scorecardresearch
Mutual Fund: कमाल का फंड! ₹10,000 बना ₹3.5 लाख! पोर्टफोलियो में ICICI Bank, Infosys जैसे दिग्गज शेयर - आपका दांव है?

अगर इस फंड में किसी निवेशक ने शुरुआत में 10000 रुपये का Lumpsum निवेश किया होता तो उस निवेशक के पास अभी करीब 3.5 लाख रुपये का कॉर्पस होता।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 22, 2025 16:00 IST
Canara Robeco Equity Hybrid Fund

Mutual Fund: भारतीय इक्विटी बाजार में उतार-चढ़ाव को लेकर निवेशकों के बीच बढ़ी चिंता के दौर में, कई विशेषज्ञ लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने के लिए Systematic Investment Plan (SIP) में निवेश जारी रखने की सलाह दे रहे हैं।

लॉन्ग टर्म में ऐसे कई म्यूचुअल फंड स्कीम है जिन्होंने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। आज हम आपको ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने शुरुआत से Lumpsum निवेश पर 11.73% का रिटर्न दिया है। 

अगर इस फंड में किसी निवेशक ने शुरुआत में 10000 रुपये का Lumpsum निवेश किया होता तो उस निवेशक के पास अभी करीब 3.5 लाख रुपये का कॉर्पस होता। इस फंड का नाम है: Canara Robeco Equity Hybrid Fund. इस फंड की शुरुआत 1 फरवरी 1993 में हुई थी। 

फंड का लक्ष्य इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटी के साथ-साथ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी से बने पोर्टफोलियो से लॉन्गटर्म पूंजी बनाना है। यह फंड एक ओपन-एंडेड हाइब्रिड स्कीम है जो मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करती है।

Canara Robeco Equity Hybrid Fund Returns

फंड के आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक, 31 जनवरी 2025 तक के आंकड़े के अनुसार, इस फंड ने पिछले 1 साल में 10.91% का रिटर्न, पिछले 3 साल में 10.98% का रिटर्न और पिछले 5 साल में 14.46% का रिटर्न दिया है। 

अगर इस फंड के शुरुआत में किसी निवेशक ने सिर्फ 10000 रुपये का Lumpsum निवेश किया होता तो उस निवेशक के पास वर्तमान में  3,48,994.00 रुपये का कॉर्पस होता। 

31 जनवरी 2025 तक के आंकड़े के अनुसार, इस फंड का AUM (Asset Under Management) 10443 करोड़ रुपये है। इस फंड का बेंचमार्क CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index है। 

फंड के पोर्टफोलियो में टॉप 5 शेयर

 31 जनवरी 2025 तक के डेटा के मुताबिक इस फंड के पोर्टफोलियो में टॉप 5 स्टॉक हैं: 

  • ICICI Bank Ltd  (4.88%)
     
  • HDFC Bank Ltd  (4.77%)
     
  • Infosys Ltd  (3.50%)
     
  • Power Finance Corporation Ltd   (2.49%)
     
  • Reliance Industries Ltd  (2.24%)

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
