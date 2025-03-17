scorecardresearch
Best SIP Fund: गजबे है! 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने दिया 26% का धमाकेदार रिटर्न - ₹100 से कर सकेंगे निवेश

टेकनोलॉजी, टेलीकॉम, मीडिया, मनोरंजन और अन्य संबंधित सहायक क्षेत्रों में निवेश करने वाली यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 17, 2025 17:54 IST

Best SIP Fund: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच अगर आप भी कम जोखिम के साथ अपना पैसा निवेश करने का सोच रहे हैं और लॉन्ग टर्म में बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये म्यूचुअल फंड स्कीम काम की हो सकती है। इस फंड ने निवेशकों को पांच साल में करीब 26 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 

जिस फंड की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Aditya Birla Sun Life Digital India Fund (ABSL Digital India Fund). Aditya Birla Sun Life AMC Limited के आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इस फंड को Best SIP Fund के कैटेगरी में रखा है। 

ASBL Digital India Fund Details

टेकनोलॉजी, टेलीकॉम, मीडिया, मनोरंजन और अन्य संबंधित सहायक क्षेत्रों में निवेश करने वाली यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। 28 फरवरी 2025 तक इसका AUM 4576.43 करोड़ रुपये है। इस फंड की शुरुआत 15 जनवरी 2000 को हुई थी।

ASBL Digital India Fund Return 

इस फंड ने 1 साल में -2.97% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 साल में फंड ने 4.73% का रिटर्न और 5 साल में 25.71% का रिटर्न दिया है। वहीं इस फंड ने शुरुआत से अब तक 11.47% का रिटर्न दिया है। 

अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले से अब तक सिर्फ 5000 रुपये की मंथली SIP की होती तो वर्तमान में उस निवेशक के पास करीब 26% के रिटर्न के हिसाब से 5,70,407 रुपये का कॉर्पस होता। 

इस दौरान निवेशक की निवेशत राशि 3 लाख रुपये और रिटर्न 2,70,407 रुपये होता। 

ASBL Digital India Fund Minimum Investment

इस फंड में आप चाहें तो न्यूनतम 100 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। वहीं Lumpsum निवेश के लिए निवेशकों को 1000 रुपये का निवेश करना होगा। 

ASBL Digital India Fund : टॉप 5 होल्डिंग्स 

  • Infosys Ltd. - 19.98 %
     
  • Bharti Airtel Ltd. - 9.86 %
     
  • Tata Consultancy Services Ltd. - 9.09 %
     
  • Tech Mahindra Ltd. - 7.71 %
     
  • LTIMindtree Ltd. - 5.73 %

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 17, 2025