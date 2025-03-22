SBI Mutual Fund: फायदे का सौदा! 5 साल में इस स्कीम ने दिया 28% का ताबड़तोड़ रिटर्न - आपने भी पैसा लगाया है?

SBI Contra Fund: हर निवेशक ऐसे फंड की तलाश में रहते हैं जिसने कम समय में ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है। देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड Asset Management Company (AMC) SBI Mutual Fund ने इस स्कीम ने पांच साल में 28.09% का रिटर्न दिया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की इस स्कीम का नाम है SBI Contra Fund है।

SBI Contra Fund

एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को निवेशकों को लंबी अवधि में अपनी संपत्ति बढ़ाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक विपरीत निवेश दृष्टिकोण का उपयोग करके ऐसा करता है, जहां फंड मैनेजर सक्रिय रूप से ऐसे निवेशों का चयन करते है जो मौजूदा बाजार प्रवृत्ति के विपरीत हों।

SBI Contra Fund Details

इस फंड का बेंचमार्क BSE 500 TRI है। 28 फरवरी 2025 तक इस फंड का AUM 39610.33 करोड़ रुपये है। इस फंड की शुरुआत 19 जुलाई 1999 को हुई थी। यह फंड न्यूनतम 65% निवेश उन कंपनियों के शेयरों में करता है जो विपरीत निवेश थीम को ट्रैक करती हैं।

SBI Contra Fund Return

फंड के आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक एसबीआई के इस फंड ने पिछले 1 साल में 2.42% का रिटर्न, पिछले 3 साल में 21.08% का रिटर्न, पिछले 5 साल में 28.09% का रिटर्न और अपने शुरुआत से अब तक 18.97% का रिटर्न दिया है।

इस फंड में अगर किसी निवेशक ने शुरुआत में 10,000 रुपये का Lumpsum निवेश किया होता तो आज उस निवेशक के पास 863898 रुपये का कॉर्पस होता।

पिछले 1 साल में 10 हजार का निवेश 10242 रुपये होता, पिछले 3 में यह निवेश 17762 रुपये होता, पिछले 5 साल में 34528 रुपये होता।

SBI Contra Fund: टॉप 5 होल्डिंग्स

28 फरवरी 2025 तक के डेटा के मुताबिक