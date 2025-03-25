scorecardresearch
Mutual Fund SIP: बच्चों के नाम पर निवेश का स्मार्ट तरीका, जानें जरूरी नियम और फायदे

Mutual Fund में आप अपने बच्चे के लिए भी निवेश कर सकते हैं। जी हां, आप अपने बच्चे के नाम पर SIP शुरू कर सकते हैं। आर्टिकल में Child SIP के बारे में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 25, 2025 13:07 IST
Child SIP

आजकल माता-पिता अपने बच्चों के फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए पहले से ही निवेश (Investment) की प्लानिंग करने लगे हैं। अगर आप भी अपने बच्चे के नाम पर म्यूचुअल फंड SIP (Systematic Investment Plan) शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा।

बच्चे के नाम पर SIP कैसे शुरू करें? (How to start SIP in child name?)

म्यूचुअल फंड कंपनियां बच्चों के नाम पर SIP खोलने की परमिशन देती हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि बच्चे का पोर्टफोलियो का होल्डर एक ही होना चाहिए। SIP खोलने के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम राशि की लिमिट नहीं है। आप बच्चे के नाम पर 3-इन-1 अकाउंट (बैंक+ट्रेडिंग+डीमैट) भी खोल सकते हैं। हालांकि, 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए शेयर बाजार (Share Market) में निवेश माता-पिता की जिम्मेदारी होती है।

ये डॉक्यूमेंट्स है जरूरी 

बच्चे के नाम पर SIP खोलने के लिए नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स जरूरी होती है-

  • बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate)
     
  • माता-पिता और बच्चे के रिलेशन का सर्टिफिकेट
     
  • माता-पिता का KYC (पैन कार्ड (Pan Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card), बैंक डिटेल्स)
     
  • थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन फॉर्म 
     

आपको बता दें कि बच्चे के अकाउंट में आप कोई नॉमिनी नहीं जोड़ सकते। इसके अलावा 18 साल तक माता-पिता के अकाउंट से पैसे काटे जाते हैं।

18 साल के बाद मिलता है पूरा हक

जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी उसे एक नोटिस भेजती है। इसमें बच्चे से बालिग होने के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। अगर बच्चा अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई नहीं करता है, तो SIP को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। इसके बाद बच्चा खुद अपने नाम पर अकाउंट को मैनेज कर सकता है।

SIP क्या है और कैसे काम करता है?

SIP यानी Systematic Investment Plan एक ऐसा तरीका है। इससे आप म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश की राशि और तारीख को पहले से तय किया जाता है, जिससे डिसिप्लिन के साथ निवेश हो सके। बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन है।

SIP के फायदे (Benefits of SIP)

  • SIP बच्चे के भविष्य की प्लानिंग करने में मदद करता है।
     
  • इसमें नियमित और डिसिप्लिन तरीके से निवेश किया जा सकता है।
     
  • SIP में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, जिससे लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड बन सकता है।
     
  • SIP  बच्चों के पढ़ाई, करियर या शादी के लिए फाइनेंशियल बैकअप देता है।
     

अगर आप अपने बच्चे के नाम पर निवेश शुरू करना चाहते हैं, तो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। इसके अलावा SIP से पहले उसके नियम व शर्तों को ध्यान से पढ़ें। 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
