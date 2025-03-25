Mutual Fund SIP: बच्चों के नाम पर निवेश का स्मार्ट तरीका, जानें जरूरी नियम और फायदे

आजकल माता-पिता अपने बच्चों के फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए पहले से ही निवेश (Investment) की प्लानिंग करने लगे हैं। अगर आप भी अपने बच्चे के नाम पर म्यूचुअल फंड SIP (Systematic Investment Plan) शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा।

बच्चे के नाम पर SIP कैसे शुरू करें? (How to start SIP in child name?)

म्यूचुअल फंड कंपनियां बच्चों के नाम पर SIP खोलने की परमिशन देती हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि बच्चे का पोर्टफोलियो का होल्डर एक ही होना चाहिए। SIP खोलने के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम राशि की लिमिट नहीं है। आप बच्चे के नाम पर 3-इन-1 अकाउंट (बैंक+ट्रेडिंग+डीमैट) भी खोल सकते हैं। हालांकि, 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए शेयर बाजार (Share Market) में निवेश माता-पिता की जिम्मेदारी होती है।

ये डॉक्यूमेंट्स है जरूरी

बच्चे के नाम पर SIP खोलने के लिए नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स जरूरी होती है-

बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate)



माता-पिता और बच्चे के रिलेशन का सर्टिफिकेट



माता-पिता का KYC (पैन कार्ड (Pan Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card), बैंक डिटेल्स)



थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन फॉर्म



आपको बता दें कि बच्चे के अकाउंट में आप कोई नॉमिनी नहीं जोड़ सकते। इसके अलावा 18 साल तक माता-पिता के अकाउंट से पैसे काटे जाते हैं।

18 साल के बाद मिलता है पूरा हक

जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी उसे एक नोटिस भेजती है। इसमें बच्चे से बालिग होने के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। अगर बच्चा अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई नहीं करता है, तो SIP को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। इसके बाद बच्चा खुद अपने नाम पर अकाउंट को मैनेज कर सकता है।

SIP क्या है और कैसे काम करता है?

SIP यानी Systematic Investment Plan एक ऐसा तरीका है। इससे आप म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश की राशि और तारीख को पहले से तय किया जाता है, जिससे डिसिप्लिन के साथ निवेश हो सके। बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन है।

SIP के फायदे (Benefits of SIP)

SIP बच्चे के भविष्य की प्लानिंग करने में मदद करता है।



इसमें नियमित और डिसिप्लिन तरीके से निवेश किया जा सकता है।



SIP में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, जिससे लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड बन सकता है।



SIP बच्चों के पढ़ाई, करियर या शादी के लिए फाइनेंशियल बैकअप देता है।



अगर आप अपने बच्चे के नाम पर निवेश शुरू करना चाहते हैं, तो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। इसके अलावा SIP से पहले उसके नियम व शर्तों को ध्यान से पढ़ें।