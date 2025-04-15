Mutual Fund: फंड नहीं पैसे छापने की मशीन है! 3 साल में दिया 28% से ज्यादा का तूफानी रिटर्न - आपका दांव है?
Mutual Fund: म्यूचुअल फंड निवेशकों को लुभाने के लिए अलग-अलग म्यूचुअल फंड हाउसेज तरह-तरह की स्कीम लेकर आते हैं। निवेशकों को वो स्कीम ज्यादा अच्छी लगती है जिसने तगड़ा रिटर्न दिया हो।
आज हम आपके लिए ऐक ऐसी ही स्कीम लेकर आए हैं जिसने अपने निवेशकों को 3 साल में 28% से ज्यादा का CAGR रिटर्न दिया है। यह म्यूचुअल फंड स्कीम Motilal Oswal म्यूचुअल फंड की है जिसका नाम है Motilal Oswal Midcap Fund.
Motilal Oswal Midcap Fund Details
इस स्कीम की शुरुआत 24 फरवरी 2014 में हुई थी। पहले इस स्कीम का नाम Motilal Oswal Midcap 30 Fund था। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम जो मुख्य रूप से मिड कैप स्टॉक में निवेश करती है। इस स्कीम का मकसद ग्रोथ की क्षमता वाली मिड-कैप कंपनियों में निवेश करके लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है।
31 मार्च 2025 तक इस फंड का AUM 26028.3 करोड़ रुपये है। इस फंड का बेंचमार्क Nifty Midcap 150 TRI है। 11 अप्रैल 2025 तक इस फंड का NAV 100.5601 रुपये है।
Motilal Oswal Midcap Fund Return
आधाकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक इस फंड ने 1 साल में 18.17%, 3 साल में 28.71%, 5 साल में 38.52% और शुरुआत से 23.67% तक CAGR रिटर्न दिया है।
आधिकारिक वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक 31 जनवरी 2024 तक के डेटा के हिसाब से अगर किसी निवेशक ने इस फंड की शुरुआत से 10,000 रुपये की मंथली SIP की होती तो अभी उसके पास 34.9 लाख रुपये का कॉर्पस होता। वहीं 10,000,00 (10 लाख) रुपये के Lumpsum निवेश पर उसका कॉर्पस 74 लाख रुपये का होता।
Motilal Oswal Midcap Fund: पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक्स
31 मार्च 2025 तक के डेटा के मुताबिक:
- Coforge Limited - 10.13%
- Persistent Systems Limited - 9.53%
- Kalyan Jewellers India Limited - 7.18%
- Polycab India Limited - 4.40%
- Trent Limited - 4.37%