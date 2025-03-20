scorecardresearch
Newsम्यूचुअल फंडNFO Alert: Angel One AMC ने लॉन्च किया नया ETF फंड, आज से कर सकेंगे सब्सक्राइब - चेक करें Minimum Investment

NFO Alert: Angel One AMC ने लॉन्च किया नया ETF फंड, आज से कर सकेंगे सब्सक्राइब - चेक करें Minimum Investment

एंजेल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने आज एक नए म्यूचुअल फंड स्कीम के न्यू फंड ऑफर (NFO) को लॉन्च किया है जिसका नाम Angel One Nifty 1D Rate Liquid ETF Direct Plan है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 20, 2025 16:49 IST

NFO Alert: स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म Angel One की म्यूचुअल फंड आर्म एंजेल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने आज एक नए म्यूचुअल फंड स्कीम के न्यू फंड ऑफर (NFO) को लॉन्च किया है जिसका सब्सक्रिप्शन आज से खुल गया है। इन नए स्कीम का नाम है Angel One Nifty 1D Rate Liquid ETF Direct Plan.

Angel One Nifty 1D Rate Liquid ETF Direct Plan

एंजेल वन निफ्टी 1डी रेट लिक्विड ईटीएफ फंड एक ओपन-एंडेड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड है जो Nifty 1D Rate Index को ट्रैक करता है। 

ETF को अत्यधिक लिक्विड, जोखिम से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। यह फंड सरकारी सिक्योरिटी 
या ट्रेजरी बिलों पर रातोंरात मैच्योरिटी के साथ Tri-Party Repos (TREPS) में निवेश करता है, जिससे मार्क-टू-मार्केट जोखिम समाप्त हो जाता है और लो क्रेडिट रिस्क सुनिश्चित होता है।

लॉन्च पर बोलते हुए, एंजेल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक और सीईओ हेमेन भाटिया ने कहा कि यह फंड न केवल हाई सिक्योरिटी और तरलता सुनिश्चित करता है बल्कि ट्रेडिंग के लिए मार्जिन उपयोग को सक्षम करके यूजर्स को भी बढ़ाता है। 

Angel One Nifty 1D Rate Liquid ETF NFO Details

न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) 20 मार्च 2025 से 24 मार्च 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। निवेशक इस एनएफओ में न्यूनतम 1000 रुपये का Lumpsum निवेश कर सकते हैं। 

ETF की यूनिट अलॉटमेंट की तारीख से पांच वर्किंग डे के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में लिस्ट कर दी जाएंगी। जैसे-जैसे स्कीम में इनकम बढ़ेगी, ETF टैक्स लाभ भी देगा। आप केवल तभी टैक्स देंगे जब आप ईटीएफ यूनिट्स को रिडीम करेंगे न कि जब आपकी इनकम जमा हो रही हो।

Angel One Asset Management Company के बारे में 

एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (AMC), एंजल वन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो भारत की अग्रणी फिनटेक कंपनियों में से एक है - जो खासकर पैसिव म्यूचुअल फंड पर ध्यान केंद्रित करती है। 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
