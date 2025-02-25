Mutual Fund निवेशकों की मौज! AMFI की 3 नई पहल - Chhoti SIP, Tarun Yojana, MITRA; जानिए क्या फायदा?

Mutual Fund: एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने अधिक लोगों को म्यूचुअल फंड में निवेश करने में मदद करना, निवेशकों को शिक्षित करना और लोगों के लिए अपने खोए हुए निवेश को फिर से प्राप्त करना आसान बनाने के लिए तीन नई पहल शुरू की हैं: छोटी एसआईपी (Chhoti SIP), तरुण योजना (Tarun Yojana) और मित्रा (MITRA).

advertisement

छोटी एसआईपी

छोटी एसआईपी म्यूचुअल फंड निवेश तक आसान पहुंच के लिए 250 रुपये की Systematic Investment Plan (एसआईपी) प्रदान करती है। यह नए निवेशकों और खासकर वंचित समूहों के लिए कारगर है।

तरुण योजना

तरुण योजना छात्रों को बुनियादी निवेश ज्ञान से लैस करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को शामिल करती है।

मित्रा

Mutual Fund Investment Tracing and Retrieval Assistant (MITRA) प्लेटफॉर्म निवेशकों और उनके उत्तराधिकारियों को निष्क्रिय या भूली हुई म्यूचुअल फंड संपत्तियों की पहचान करने और उन्हें पुनः प्राप्त करने में मदद करता है।

सेबी की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने कहा कि भारत के वित्तीय बाजारों को गहरा और व्यापक बनाने के लिए निवेशकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। AMFI की पहल न केवल अधिक व्यक्तियों को निवेश शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी बल्कि पारदर्शिता, सुरक्षा और म्यूचुअल फंड निवेश तक पहुंच में आसानी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपकरण भी प्रदान करेगी।