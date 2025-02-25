Mutual Fund निवेशकों की मौज! AMFI की 3 नई पहल - Chhoti SIP, Tarun Yojana, MITRA; जानिए क्या फायदा?

scorecardresearch
Newsम्यूचुअल फंडMutual Fund निवेशकों की मौज! AMFI की 3 नई पहल - Chhoti SIP, Tarun Yojana, MITRA; जानिए क्या फायदा?

अधिक लोगों को म्यूचुअल फंड में निवेश करने में मदद करने, निवेशकों को शिक्षित करने और लोगों के लिए अपने खोए हुए निवेश को फिर से प्राप्त करने के लिए AMFI ने तीन नई पहल शुरू की हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 25, 2025 22:08 IST

Mutual Fund: एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने अधिक लोगों को म्यूचुअल फंड में निवेश करने में मदद करना, निवेशकों को शिक्षित करना और लोगों के लिए अपने खोए हुए निवेश को फिर से प्राप्त करना आसान बनाने के लिए तीन नई पहल शुरू की हैं: छोटी एसआईपी (Chhoti SIP), तरुण योजना (Tarun Yojana) और मित्रा (MITRA).

छोटी एसआईपी

छोटी एसआईपी म्यूचुअल फंड निवेश तक आसान पहुंच के लिए 250 रुपये की Systematic Investment Plan (एसआईपी) प्रदान करती है। यह नए निवेशकों और खासकर वंचित समूहों के लिए कारगर है। 

तरुण योजना

तरुण योजना छात्रों को बुनियादी निवेश ज्ञान से लैस करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को शामिल करती है। 

मित्रा

Mutual Fund Investment Tracing and Retrieval Assistant (MITRA) प्लेटफॉर्म निवेशकों और उनके उत्तराधिकारियों को निष्क्रिय या भूली हुई म्यूचुअल फंड संपत्तियों की पहचान करने और उन्हें पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। 

सेबी की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने कहा कि भारत के वित्तीय बाजारों को गहरा और व्यापक बनाने के लिए निवेशकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। AMFI की पहल न केवल अधिक व्यक्तियों को निवेश शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी बल्कि पारदर्शिता, सुरक्षा और म्यूचुअल फंड निवेश तक पहुंच में आसानी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपकरण भी प्रदान करेगी।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
