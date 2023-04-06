रॉबर्ट कियोसाकी क्यों फेमस हैं? फाइनेंस पर कौन सी किताबें हैं पॉपुलर?

scorecardresearch
रॉबर्ट कियोसाकी एक आंत्रप्योनर, लेखक और निवेशक हैं जो अपनी विश्वविख्यात पुस्तक "रिच डैड पुअर डैड" के लिए जाने जाते हैं। इस पुस्तक में, उन्होंने अमेरिका में वित्तीय शिक्षा और बचत की महत्ता को उजागर किया है। इसके अलावा, वह भी कुछ और आर्टिल लिखते हैं जिनमें से कुछ उनके स्वयं के वित्तीय अनुभवों पर आधारित होते हैं।

New Delhi,UPDATED: Apr 6, 2023 16:10 IST

उनका सफलता इस बात का प्रतीक है कि वे लोगों को धन कैसे कमाना और उसे संभालना सिखाते हैं। वे अपने व्यावसायिक और निवेश समझ को लोगों के साथ साझा करते हैं ताकि उन्हें भी अच्छे निवेश और व्यवसायिक निर्णय लेने में मदद मिल सके।

रॉबर्ट कियोसाकी एक लोकप्रिय लेखक हैं जिन्होंने वित्त, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में कई लोकप्रिय किताबें लिखी हैं। उनकी सबसे लोकप्रिय किताबों में से कुछ निम्नलिखित हैं:

Rich Dad Poor Dad: यह किताब रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे लोकप्रिय किताबों में से एक है। इसमें उन्होंने अपने दो पिताओं - अपने असली पिता और अपने मित्र के पिता की तुलना की है। इसके माध्यम से वे धन का विश्लेषण करते हुए विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखते हैं।

Cashflow Quadrant: यह किताब रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई दूसरी लोकप्रिय किताब है। इसमें उन्होंने अपने अनुभवों और समझ से उत्पन्न निर्णयों का विस्तार समझाया है। यह विवरण प्रदान करती है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपनी आय को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सकता है।

Rich Dad's Guide to Investing: इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने निवेश से संबंधित बुनियादी अवधारणाओं को समझाया है। उन्होंने इस किताब में निवेश से संबंधित अनुभवों को बताया है

Apr 6, 2023