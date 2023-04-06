पर्सनल फाइनेंस की 10 किताबें कौन सी हैं जो काफी लोकप्रिय हैं !

आमतौर पर पर्सनल फाइनेंस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये एक जटिल विषय हैं लेकिन कई लोग समझते हैं कि पर्सनल फाइनेंस पर ज्यादातर लोग बेवजह के वीडियो बनाते हैं लेकिन आज हम आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी 10 किताबों की सूची बता रहे हैं जो अक्सर निवेशकों और पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। ये किताबें ऐसी हैं जिनको पढ़कर आप अपनी पर्सनल फाइनेंस ठीक कर सकते हैं?

पर्सनल फाइनेंस की 10 किताबें कुछ इस प्रकार हैं?

1. Rich Dad Poor Dad" by Robert Kiyosaki

2. The Total Money Makeover" by Dave Ramsey

3. The Millionaire Next Door" by Thomas J. Stanley and William D. Danko

4. Your Money or Your Life" by Vicki Robin and Joe Dominguez

5. The Intelligent Investor" by Benjamin Graham

6. The Simple Path to Wealth" by JL Collins

7. I Will Teach You to Be Rich" by Ramit Sethi

8. The Psychology of Money" by Morgan Housel

9. The Bogleheads' Guide to Investing" by Taylor Larimore, Mel Lindauer, and Michael LeBoeuf

10. The Little Book of Common Sense Investing" by John C. Bogle

ये सभी किताबें विभिन्न पहलुओं में पर्सनल फाइनेंस संबंधित ज्ञान को शामिल करती हैं जैसे कि निवेश, बचत, बजट नियंत्रण, धन का प्रबंधन, आर्थिक मनोविज्ञान और आय व्यय प्रबंधन आदि। इनमें से साइकोलॉजी ऑफ मनी हाल ही में आई थी और काफी लोकप्रिय हुई थी