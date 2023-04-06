डॉली खन्ना ने किस मल्टीबैगर स्टॉक में घटाई हिस्सेदारी?

scorecardresearch
चेन्नई की इन्वेस्टर डॉली खन्ना कमाई कराने वाले स्मॉलकैप शेयरों को चुनने के लिए पहचानी जाती हैं। माना जाता है कि उनके चुने हुए शेयर, बाजार में अस्थिरता होने के बावजूद जोरदार रिटर्न देते हैं। लेकिन इस बार खबर है कि डॉली खन्ना ने एक मल्टीबैगर स्टॉक में हिस्सेदारी घटाई है। उनके पोर्टफोलियो में शामिल इसका स्टॉक का नाम है टिन्ना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड... डॉली खन्‍ना ने जनवरी-मार्च 2023 के दौरान टिना रबर एंड इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर में 17 हजार से ज्‍यादा इक्विटी शेयर बेचे हैं।

New Delhi,UPDATED: Apr 6, 2023 15:39 IST
चेन्नई की इन्वेस्टर डॉली खन्ना कमाई कराने वाले स्मॉलकैप शेयरों को चुनने के लिए पहचानी जाती हैं। माना जाता है कि उनके चुने हुए शेयर, बाजार में अस्थिरता होने के बावजूद जोरदार रिटर्न देते हैं। लेकिन इस बार खबर है कि डॉली खन्ना ने एक मल्टीबैगर स्टॉक में हिस्सेदारी घटाई है। उनके पोर्टफोलियो में शामिल इसका स्टॉक का नाम है टिन्ना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड... डॉली खन्‍ना ने जनवरी-मार्च 2023 के दौरान टिना रबर एंड इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर में 17 हजार से ज्‍यादा इक्विटी शेयर बेचे हैं।

BSE पर मौजूद मार्च 2023 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, डॉली खन्‍ना ने टिन्ना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी हिस्‍सेदारी 0.21 परसेंट से घटाकर 1.41 परसेंट कर दी है। इससे पहले, दिसंबर 2022 तिमाही में इस कंपनी में उनकी होल्डिंग 1.62 फीसदी थी।

अब ऐसे में समझ लेते हैं कि केमिकल सेक्‍टर के इस स्‍माल कैप कंपनी है कैसी? अगर इस कंपनी के रिटर्न पैटर्न को देखें तो लंबी अवधि में निवेशकों के लिए ये मल्‍टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। बीते 5 साल में ये शेयर 488 प्रतिशत से ज्‍यादा का रिटर्न दे चुका है। एक साल में अब तक इस शेयर में करीब 30 प्रतिशत की तेजी रही है, तो वहीं पिछले 6 महीने में 20 प्रतिशत का भाव चढ़ा है। यानी, अगर किसी निवेशक ने 5 साल पहले इस मल्टीबैगर में 1 लाख रुपये का निवेश किया है, तो आज उसकी वैल्‍यू करीब 6 लाख रुपये से ज्‍यादा हो गए होते। 

ट्रेंडलाइन के मुताबिक, डॉली खन्‍ना की टिन्ना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में होल्डिंग की वैल्‍यू 5.3 करोड़ रुपये है। वहीं अगर उनके पोर्टफोलियो की बात की जाए तो  उनके पास 15 शेयर हैं। लेटेस्‍ट कॉरपोरेट शेयरहोल्डिंग फाइलिंग के मुताबिक फिलहाल उनके पोर्टफोलियो की नेटवर्थ 238.7 करोड़ रुपये से ज्‍यादा है। डॉली खन्‍ना में मैन्‍युफैक्‍चरिंग, टेक्‍सटाइल, केमिकल्‍स और शुगर स्‍टॉक्‍स हैं। डॉली खन्‍ना के पोर्टफोलियो पर स्टॉक मार्केट में निवेशकों की नजर रहती है। आपको बता दें कि इस पिछले साल उनके पोर्टफोलियो में शामिल 4 शेयरों ने 100 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है, इनमें से दो ने तो 200 प्रतिशत से भी ज्यादा फायदा कराया।

